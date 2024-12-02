Kocaali'de Özel Çocuklar İçin Spor Projesi - Son Dakika
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Kocaali'de Özel Çocuklar İçin Spor Projesi

Kocaali\'de Özel Çocuklar İçin Spor Projesi

Kocaali'de, özel gereksinimli çocuklar spor ve eğitim etkinliklerine katıldı, sosyal hayata kazandırılacak.

02.12.2024 13:50
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde hayata geçirilen "Özel Gereksinimli Çocuklar için Spor ve Eğitimde Kapsayıcılık Projesi" kapsamında 40 öğrenci, beden ve özel eğitim öğretmenleri eşliğinde sportif faaliyetlere katıldı.

Türkiye Ulusal Ajansı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED), Bulgaristan Aktif Fiziksel Aktivite Federasyonu (FAFA) ve Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özel öğrencileri sporla eğitime dahil etme amacıyla proje hazırlandı.

Proje kapsamında ilçedeki beden ve özel eğitim öğretmenleri eşliğinde çocuklar ile ailelerine yaklaşım tarzları eğitimleri verildi. Çalışmaya katılan 40 öğrenci, Kocaali Spor Salonu'nda ısınma hareketleri yaptı, voleybol, basketbol, futsal, badminton, matrak, ip çekme ve mas güreşi oynadı.

Oluşturulacak yazılı materyallerin öğretmenlere ve ailelere dağıtılarak özel çocukların sosyal hayata kazandırılması hedeflenen çalışmada, İlçe Milli Eğitim ve TÖSSFED görevlilerinden oluşan heyet, şubat ayından sonra Bulgaristan'a giderek eğitim ve gözlem faaliyetlerinde bulunacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş, AA muhabirine, projede özel gereksinimli çocuklara uygulamalı eğitimler gerçekleştirildiğini anlattı.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı genelgelerde bireysel ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili projelerinin bulunduğuna işaret eden Güneş, "Bu konu hem Bakanlığımız hem öğretmenlerimiz hem de velilerimiz çocuklarımız için elinden gelen her şeyi yapıyor." dedi.

TÖSSFED Down Sendromlular Atletizm Teknik Kurul Başkanı Dr. Leman Elmas da projede oluşturulacak eğitim kitlerinin velilere dağıtılacağını aktararak, "Ülke olarak paralimpik oyunlarında birçok başarıya imza atmış ülkeyiz. Bu tarz projelerle özel sporcularımızın keşfedilmesini sağlayıp uzman antrenörler eşliğinde Avrupa ve dünya şampiyonasına hazırlıyoruz." diye konuştu.

Elmas, down sendromlu sporcuların 8 branşta uluslararası müsabakalara katıldığını, otizmli sporcuların ise Avrupa, dünya ve paralimpik branşlarda eğitim gördüğünü sözlerine ekledi.

Gözlem ve faaliyetlere katılmak için Kocaali'ye gelen FAFA Başkanı Slav Petkov da Türk delegasyonunun çıtayı çok yükseğe çıkardığına değinerek, "Türk delegasyonu geldiğinde Bulgaristan'da benzer yüksek standartları ve başarıları sergileyeceğiz." şeklinde konuştu.

Özel gereksinimli çocuklar Jale Çukur ve Çınar Berk Topaloğlu, etkinliklerde çok eğlendiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, sakarya, Türkiye, Kocaali, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaali'de Özel Çocuklar İçin Spor Projesi - Son Dakika

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