Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kağıtsporlu gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kağıtsporlu gençlerle bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kağıtsporlu gençlerle bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kağıtsporlu gençlerle bir araya gelerek başarılarını kutladı. Sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalarda şehri ve ülkeyi başarıyla temsil ettiğini belirten Büyükakın, hepsini tebrik etti.

01.06.2024 10:40  Güncelleme: 10:41
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Kağıtsporlu gençlerle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kocaeli'nin gururu oldunuz. Katıldığınız ulusal ve uluslararası müsabakalarda şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil ettiniz, bayrağımızı dalgalandırdınız. Hepinizi alnınızdan öpüyorum" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Kağıtspor bünyesinde katıldıkları hemen her şampiyonadan madalyalarla dönen, kulübün müzesini kupalarla dolduran sporcular ve yöneticilerle buluştu. Kulüp merkezinin yer aldığı SEKA Sporcu Eğitim Merkezinde (SEKASEM) Kağıtspor Başkanı İbrahim Ercin, yöneticiler ve sporcularla bir araya gelen Başkan Büyükakın, "Büyükşehir Kağıtspor'un sporun hemen her alanında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren değerli sporcuları Kocaeli'nin gururu oldunuz. Katıldığınız ulusal ve uluslararası müsabakalarda şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil ettiniz, bayrağımızı dalgalandırdınız. Hepinizi alnınızdan öpüyorum" dedi.

"Hepinizin gözlerinde kazanma azmini, mücadele ruhunu görebiliyorum"

Sporcuları tebrik eden Büyükakın, "Kazandığınız madalyalar ve elde ettiğiniz kupalar; alın terinin, azmin, çok çalışmanın ürünüdür. Hepinizin gözlerinde kazanma azmini, mücadele ruhunu görebiliyorum. Amatörün centilmenlik ruhunu kaybetmeden verdiğiniz profesyonelce mücadeleden dolayı sizleri ayrıca kutluyorum. Özellikle milli sporcularımızı ay yıldızlı formayla çıktıkları her karşılaşmada gönülden destekliyorum. Kocaeli'de yaşayan herkesin gönlü, kalbi, destekleri sizlerle beraberdir. Kağıtspor kulübünde başkanından yönetimine, branş sorumlularından antrenörlerine, malzemecisine kadar emeği geçen herkesi kutluyorum" şeklinde konuştu.

37 branşta 120 antrenörün özverisi ve 114 farklı salonda 147 antrenman grubunun çalışmalarıyla 159 milli sporcu yetiştiren Kağıtspor'un Kocaeli'nin ve Türkiye'nin gurur kaynağı olmaya devam ettiğini bir kez daha vurgulayan Başkan Büyükakın, "Bu muhteşem başarılarla 'spor kenti Kocaeli' vizyonumuza büyük destek veriyorsunuz. Bu yolda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hedeflerimiz yüksek, hayallerimiz büyük. Gelecekte daha da fazla milli sporcu yetiştirerek, her zaman bir adım ileriyi hedefleyerek, Kocaeli'nin ve Türkiye'nin adını uluslararası platformlarda gururla duyurmayı sürdüreceğinize inanıyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kağıtsporlu gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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