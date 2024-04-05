Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Bornova Belediyesi Karşıyaka\'yı mağlup etti

Türkiye Basketbol Ligi 32, haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 98-72 mağlup etti.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Ozan Gönen, Abdullah Koputan, Haldun Çoban
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik 1, Ja Cori Payne 30, Keith Martin Stone 6, Kevin Kaspar 6, Barboros Bozkurt 6, Hakan Şanlı 5, Elber Mirza Sucu 2, Tolga Kayra Arıt 2, Berke Baran Akçam, Mert Ulutaş 23, Eren Beyaz 13, Sertan İbrahim Sarı 4
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Bornova Belediyesi Karşıyaka: Eray Akyüz 3, Mert Konuk 13, Eylem Eminoğlu 2, Enis Kıvanç Çöl 16, Haktan Yavaş, Buğra Çal 9, Azizcan Özdemir, Alp Oktay 8, Eren Ocaktürk 13, Kılıçarslan Şenkahya 8
Başantrenör: İhsan Şenocak
1. Periyot: 23-23
Devre: 45-36 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 75-55 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine) - KOCAELİ
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