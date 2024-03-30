Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Esenler Erokspor\'a mağlup oldu

Türkiye Basketbol Ligi 31. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Esenler Erokspor'a 85-82'lik skorla mağlup oldu.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Turgut Işık, Halil Erkoç, Niyazi Yasin Kahraman
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik 4, Ja Cori Payne 25, Keith Martin Stone 25, Kevin Kaspar 12, Barboros Bozkurt 2, Hakan Şanlı 3, Mert Ulutaş 9, Eren Beyaz, Sertan İbrahim Sarı 2
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Esenler Erokspor: Murat Göktaş 3, Kahlil Quinton Dukes 26, Altan Erol 12, Tuna Han Dikmen 1, Anthony Keith Morse 23, Umut Geçen 5, Tayfun Erülkü 12, Deniz Can Çevik 3
Başantrenör: İlker Salman
1. Periyot: 20-10 (Erokspor lehine)
Devre: 42-32 (Erokspor lehine)
3. Periyot: 66-54 (Erokspor lehine) - KOCAELİ
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Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Altın Mimir, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından kadınlara futbolun içerisinde olmaları gerektiği çağrısında bulunarak, 'Futbolcularımız bizi gururlandırdı bugün, teşekkür ediyoruz' dedi. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Işıl Zeybek ise 'Eminiz kızlarımız daha güzel sonuçlara imza atacak' şeklinde konuştu.
Beşiktaş formasıyla 150. maçına çıkan Didem Karagenç, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada siyah-beyazlı formayı giymenin gururunu yaşadığını söyleyerek, 'Beşiktaş derbilerin takımıdır, derbiyi kazandığımız için çok mutluyuz' dedi. Beşiktaş, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular dinamik ısınma ve sonuçlandırma çalışmaları yaptı. Trabzonspor, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürecek.
THY Euroleague'de 32. haftanın sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis, 50 sayı atarak rekor kırarak haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Hayes-Davis'in performansıyla aynı zamanda Euroleague tarihinde bir müsabakada en çok sayı atan basketbolcu oldu.
Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş JK United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2 yenerek galibiyet elde etti. Maç sonrasında Beşiktaş kaptanı Didem Karagenç'e 150. maçına çıkması dolayısıyla başkan Hasan Arat tarafından forma hediye edildi. Karagenç, Beşiktaş forması altında 150 maça çıkmanın gururunu yaşadığını belirtti ve futbolu burada bırakmayı umduğunu ifade etti. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Altın Mimir ise kadınların futbolun içinde yer almasını vurgulayarak, kadın taraftarları tribünlerde daha çok görmek istediklerini söyledi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom'u deplasmanda 83-79 yendi. Play-off mücadelesi veren iki takımın maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, 13. galibiyetini elde etti. Türk Telekom ise 11 galibiyette kalarak 14. yenilgisini aldı. Sezon sonu olası bir puan eşitliğinde ikili averaj üstünlüğü de Manisa ekibinde kaldı.
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