Türkiye Basketbol 2. Ligi Play-Off Eleme Turu 1. maçında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor evinde karşılaştığı Eskişehir Birey Koleji'ne 56-58 mağlup oldu. İkinci maç 21 Mart'ta Eskişehir'de oynanacak.
Hakemler: Anıl Veziroğlu, Alperen Başer, Yasin Alkan
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Burak Şaşmaz 9, Tarık Çolak 16, Hakan Şanlı 4, Eren Özen, Sertan İbrahim Sarı 16, Sezgin Eriş 3, Asım Özhan Özberkan 3, Eren Beyaz 2, Elber Mirza Sucu 3
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Eskişehir Birey Koleji: Arda Çete 18, Murat Osman Dere 6, Murat Kaan Enlioğlu 5, Aydın Şirin 10, Kemal Canbolat 13, Yiğit Emre Mirza 2, Osman Aydın 4, Yavuz Adem Şen
Başantrenör: Fikret Volkan Karaçam
1. Periyot: 15-9 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 24-20 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 45-38 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine) - KOCAELİ
Son Dakika › Spor › Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Eskişehir Birey Koleji'ne Yenildi - Son Dakika
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