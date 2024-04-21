Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Ligden Düştü

Türkiye Basketbol Ligi'nin son haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a 66-69 mağlup oldu ve ligden düştü.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Alper Özgök, Uğur Özen, Erdoğan Çelebi
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik 6, Ja Cori Payne 18, Keith Martin Stone 11, Kevin Kaspar 3, Barboros Bozkurt 4, Hakan Şanlı, Mert Ulutaş 8, Eren Beyaz 4, Sertan İbrahim Sarı 12
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Alihan Deniz Genç 6, Ümit Sonkol 12, Yiğit Karalar 2, Gökhan Akkoyun 3, Atakan Erdek, Fatih Kızılca 7, Jamari Rishard Traylor 17, Marquis Jurell Wright 18, Mustafa Kürşat Özdemir 4, Bora Can Işık
Başantrenör: Timuçin Meriç
1. Periyot: 21-22 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)
Devre: 38-38 (Beraberlik)
3. Periyot: 49-55 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine) - KOCAELİ
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Enver'in kendi kalesine attığı gol ve Çağrı Yağız'ın attığı golle Elazığspor öne geçti. Berkay'ın golüyle Sapanca Gençlikspor farkı bire indirse de maçın sonucunu değiştiremedi. Elazığspor, bu galibiyetle üst üste 3. maçını kazanmış oldu.
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