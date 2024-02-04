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Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Pizza Lazza Haremspor'u uzatmada mağlup etti - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Pizza Lazza Haremspor'u uzatmada mağlup etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Pizza Lazza Haremspor\'u uzatmada mağlup etti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, deplasmanda Pizza Lazza Haremspor'u 89-87 yenerek galibiyet elde etti. Karşılaşma, baştan sona çekişmeli geçti ve normal süresi 76-76 eşitlikle sona erdi.

04.02.2024 19:17
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 22. hafta mücadelesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor deplasmanda, Pizza Lazza Haremspor'u uzatma periyodu sonucunda 89-87 mağlup etti.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan ve baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısını da konuk ekip 2 sayı üstün tamamladı (39-41).

Normal süresi 76-76 eşitlikle sona eren mücadeleyi Kocaeli temsilcisi 89-87 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Pizza Lazza Haremspor'u uzatmada mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Pizza Lazza Haremspor'u uzatmada mağlup etti - Son Dakika
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