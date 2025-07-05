Kocaeli'de Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası Yapıldı

Kocaeli\'de Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası Yapıldı
05.07.2025 09:59  Güncelleme: 10:01
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası'nda 115 sporcu, 8 farklı kategoride mücadele etti. Organizasyon, Türkiye Atletizm Federasyonu ve yerel belediyelerin desteğiyle gerçekleştirildi.

Kocaeli'de düzenlenen Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası İl Karmaları Arası Dağ Koşuları ligi 1. Kademe Yarışmaları'nda 115 sporcu 8 kategoride kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası İl Karmaları Arası Dağ Koşuları Ligi 1. Kademe Yarışmaları Başiskele'de gerçekleştirildi. Türkiye Atletizm Federasyonu ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başiskele Belediyesi'nin desteğiyle yapılan organizasyonda 40 ilden 115 sporcu mücadele etti. Başiskele'nin eşsiz doğal güzelliklerine sahip Yuvacık Havzası bölgesinde gerçekleştirilen yarışmada kıyasıya heyecan yaşandı. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen sporcuların katıldığı şampiyonada 8 kategoride yarışlar yapıldı. Şampiyonayı yerinde takip eden Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Minür Cura, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Arif Başkan, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ferhat Solakoğlu, Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdulsamet Yaylı, Dağ Koşuları Koordinatörü ve Kocaeli İl Temsilcisi İlker Topal, Mesafeler Koordinatörü Ertay Seyrek ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Koordinatörü Kubilay Parıltı; sporculara madalyalarını verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli'de Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika
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