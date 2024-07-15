Kocaeli'de düzenlenen 470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları sona erdi - Son Dakika
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Spor

Kocaeli'de düzenlenen 470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları sona erdi

Kocaeli\'de düzenlenen 470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları sona erdi

Kocaeli'de düzenlenen 470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları sona erdi. Nefes kesen yarışlarda dereceye giren yelkencilere kupa ve madalyaları Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından verildi.

15.07.2024 09:47  Güncelleme: 09:48
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Kocaeli'de düzenlenen "470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları" sona erdi. Nefes kesen yarışlarda dereceye giren yelkencilere kupa ve madalyaları Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi, Uluslararası Yelken Federasyonu, Türkiye Yelken Federasyonu ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Darıca Balyanoz Koyu'nda gerçekleştirilen 470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları'nda 14 ülkeden 36 takım ve 72 sporcu bir hafta boyunca şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Yelken sporuna gönül veren sporseverler, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelerek Kocaeli'nin eşsiz mavi sularında denize meydan okuyan yelkencileri ilgiyle takip etti.

Genel kategoride 72 yelken numaralı Fransız sporcular Matisse Pacaud ile Lucie de Gennes şampiyon olurken U21 kategorisinde ise 187 yelken numaralı Slovenyalı sporcular Martin Fras ile Mija kerlavaj şampiyonluk ipini göğüsledi.

Darıca Balyanoz Koyu'nda bir hafta boyunca kıran kırana geçen müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular için tören düzenlendi. Gerçekleştirilen ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Yunanistan Yelken Federasyonu Başkanı Nicki Papathanisıou ve sporcular katıldı. Dereceye giren yelkencilere madalya ve kupaları Başkan Büyükakın ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Hatıra fotoğrafının ardından tören sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kocaeli'de düzenlenen 470 Gençler Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları sona erdi - Son Dakika
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