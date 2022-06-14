Kocaeli'de düzenlenen satranç şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Kocaeli'de düzenlenen satranç şampiyonası sona erdi

14.06.2022 09:31
Kocaeli'de düzenlenen satranç şampiyonası sona erdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu ile düzenlediği 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu ile düzenlediği 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen satranç şampiyonası etkinliği için 40 kulüp ve 90'a yakın takım ile 400'ü aşkın sporcu Kocaeli'ye gelerek turnuvada yarıştı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde 5 gün boyunca devam eden 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası'nda kazanan takımlar Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek.

Ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, İl Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül, Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Cumhur Kadıoğlu ile sporcular, veliler ve kulüp yöneticileri olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

"Son derece mutluyuz"

Ödül töreninde konuşma yapan Yaşar Çakmak, "Ülkemizin her yerinden sporcularımız buraya satranç turnuvasına geldiler. Kocaeli'de sizlere ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece mutluyuz. Satranç sporu gençlerimiz için kıymetli branşlardan birisi. Bizler de belediye olarak böyle bir spor branşının bu önemli turnuvasına destek vermekten mutlu olduk. Sporcularımız Kocaeli'yi gezdiler, gördüler doyasıya vakit geçirdiler. Gittiğiniz yerlerde Kocaeli'mizi anlatacak ve arkadaşlarını burayı görmek için davet edecekler. Şampiyonada emeği geçen Türkiye Satranç Federasyonu yetkililerine ve belediye ekibimize teşekkürlerimi iletiyorum. Şampiyon takımlarımızı ve hamle yapan tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi.

18 yaş genel kategorisinde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 12 yaş genel kategorisinde Apaydın Satranç ve Spor Kulübü Derneği Şampiyon oldu. Kadınlarda ise 18 yaşta Apaydın Satranç ve Spor Kulübü Derneği birinci olurken, 12 yaş kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü birinci oldu. - KOCAELİ

Kocaeli'de düzenlenen satranç şampiyonası sona erdi
Kocaeli'de düzenlenen satranç şampiyonası sona erdi
Kocaeli'de düzenlenen satranç şampiyonası sona erdi

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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli'de düzenlenen satranç şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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