Kocaeli'de Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaeli'de Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Tamamlandı

Kocaeli\'de Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Tamamlandı

23 ilden 322 sporcunun katıldığı turnuvada çeşitli kategorilerde birinciler belirlendi.

25.11.2024 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Eskrim Federasyonunun düzenlediği Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Kocaeli'de tamamlandı.

Darıca ilçesindeki Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerde 23 ilden 322 sporcu mücadele etti.

Yarışlarda 10 yaş altı kadınlar kategorisinde Mina Akbulut birinci, erkeklerde Tuğra Şener birinci oldu. 12 yaş altı kadınlar kategorisinde Mihrimah Aksu, erkeklerde Bartu Temelatma ilk sırayı aldı. 14 yaş altı kadınlarda birinci Ece Kanlı olurken, erkeklerde Deniz Osman Samsa zirvede yer aldı.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Türkiye, kocaeli, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli'de Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:29 İstanbul’da bugün saat 15.00’ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
15:07 Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı
14:56 Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu, normal odaya alındı Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu, normal odaya alındı
14:43 Hakim Ziyech, kaçırdığı golle Avrupa’da manşet oldu Hakim Ziyech, kaçırdığı golle Avrupa'da manşet oldu
14:42 Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok
14:38 İngiltere’de korkunç olay: Sevgilisinin çocuğunu öldürdü, günlerce bebek arabasında gezdirdi İngiltere'de korkunç olay: Sevgilisinin çocuğunu öldürdü, günlerce bebek arabasında gezdirdi
14:22 Max Verstappen, Formula 1’de üst üste 4. kez şampiyon oldu Max Verstappen, Formula 1'de üst üste 4. kez şampiyon oldu
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
13:39 Karamollaoğlu veda konuşmasını Nesimi’nin “Kula minnet eylemem“ dizeleriyle yaptı Karamollaoğlu veda konuşmasını Nesimi'nin "Kula minnet eylemem" dizeleriyle yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 09:45:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.