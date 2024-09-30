Kocaeli'de Kardeş Pası Sokak Basketbolu Şampiyonası Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaeli'de Kardeş Pası Sokak Basketbolu Şampiyonası Gerçekleşti

Kocaeli\'de Kardeş Pası Sokak Basketbolu Şampiyonası Gerçekleşti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kardeş Pası 3x3 Sokak Basketbolu Şampiyonası'nda Madenler Teksas birinci, Yıkıklar ikinci, West Side üçüncü oldu. Turnuvada 12 takım mücadele etti ve gençler yeteneklerini sergiledi.

30.09.2024 13:05  Güncelleme: 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de basketbol tutkunu gençler tarafından büyük ilgi gören Kardeş Pası Sokak Basketbolu Şampiyonası'nda kazanan yine kardeşlik oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; gençleri spora teşvik ederek barış, kardeşlik, dostluk, centilmenlik, takım ve mücadele ruhu gibi unsurları kazandırmak amacıyla 28-29 Eylül tarihlerinde Darıca Millet Bahçesi'nde Kardeş Pası 3x3 Sokak Basketbolu Şampiyonası düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi iş birliğinde bu yıl 6'ıncısı gerçekleştirilen turnuvaya basketbol tutkunu gençler yoğun ilgi gösterdi. Heyecanlı ve bir o kadar da çekişmeli müsabakalara sahne olan şampiyonada Madenler Teksas birinci, Yıkıklar ikinci, West Side üçüncü oldu.

14 yaş ve üstü gençlerin katıldığı Kardeş Pası Sokak Basketbolu Şampiyonası'nda 12 takım kıyasıya mücadele etti. Her takım 3 asil 2 yedek olmak üzere 5 oyuncu ile sahaya çıkarken gençler potada adeta şov yaptı. 2 gün süren ve eleme usulüyle yapılan turnuva, gençlerin basketbol tutkusunu yansıttığı ve yeteneklerini sergilediği bir sahneye dönüştü. Şölen havasında geçen turnuvada final maçının ardından ödül törenine geçildi. Şampiyon takım 20 bin TL, ikinci takım 18 bin TL, üçüncü takım ise 16 bin TL tutarında spor hediye çeki kazandı. Takımlara kupa ve ödülleri Büyükşehir Belediyesi ile Darıca Belediyesi yetkilileri tarafından takdim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Basketbol, kocaeli, Teksas, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli'de Kardeş Pası Sokak Basketbolu Şampiyonası Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Mansur Yavaş’ın “adaylık“ çıkışına Özel’den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır Mansur Yavaş'ın "adaylık" çıkışına Özel'den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 21:04:57. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Kardeş Pası Sokak Basketbolu Şampiyonası Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement