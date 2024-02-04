Kocaeli\'de Minikler Spor Şenliği düzenlendi

Spor

Kocaeli'de gerçekleştirilen Minikler Spor Şenliğinde futbolcular hünerlerini sergiledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilova Hasan Doğan Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi'nde Yeşilova spor, Çayırtepespor, Bekirderespor, Kullarspor ve Hisareynspor'un 10-11 yaş kategorisindeki futbolcuların katılımıyla Minikler Spor Şenliği düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da katıldığı futbol turnuvasında minikler kıyasıya rekabet ederek, hünerlerini sergiledi. Tamamlanan turnuvanın ardından Başkan Büyükakın, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen çocuklarla ve gençlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"Var gücümüzle bu şehrin geleceği için, gençleri için çalışıyoruz"

Protokol üyelerini ve gençleri selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, "Yaklaşık bir buçuk yıl önce yaptığımız toplantıda Yeşilovaspor Kulübü Başkanı Ali Gürdal 'Yeşilova'daki spor tesisini bir elden geçirelim. Gençlerin burada çok ciddi bir altyapısı var. Gençlerimizi sporla buluşturalım' talebinde bulundu. Gençlerimiz şimdi burada. Bakın güzel olan gençlerimizin burada spor yapması, onların mutlu olması. Önemli olan gençlerimizin geleceğe hem bedenleriyle hem zihinleriyle hazırlanması. Var gücümüzle bu şehrin geleceği için, gençleri için çalışıyoruz" dedi.

"Her birinizin gözündeki o pırıltıyı görmek mümkün"

Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah onların her biri yarının hem başarılı sporcuları hem başarılı iş insanları, siyasetçileri, devlet yöneticileri olacaklar. Her birinizin gözündeki o pırıltıyı görmek mümkün. Spordaki disiplinle beraber hayatta da başarılı olacaksınız. Burada çocuklarını bekleyen anne ve babalar var. Onlar olmasa bu güzellikler olmazdı. Ben buradaki takımlara emek veren hem hocalarımıza, hem yöneticilerimize ve tabi ki bu çocuklarımızın sporla buluşması için onları her gün buraya getiren velilere teşekkür ediyorum. Bu bölgede bu tesisin daha güzel yarınlara hizmet etmesini yürekten temenni ediyor, her birinizi saygıyla selamlıyorum"

Projeyi inceledi

Gençlerin verimli vakit geçirebilmesi için spor tesisinin yanına inşa edilen Hasan Doğan Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulunan Başkan Büyükakın teknik ekiplerden detaylı bilgi aldı. Projenin geldiği son durumu yerinde gören Başkan Büyükakın, bina inşaatında ilerleme durumunun yüzde 60 seviyesine ulaştığı bilgisini aldı. Kocaeli'nin her noktasındaki proje ve hizmetleri yakın takibinde tutan Büyükakın, kültürel ve sanatsal etkinliklerden sportif aktivitelere kadar gençliğe yönelik projelerde dur durak demeden çalışacaklarını belirtti. - KOCAELİ