Kocaeli'de silahlı kavgaya karışan genç futbolcu hayatını kaybetti
Kocaeli'de silahlı kavgaya karışan genç futbolcu hayatını kaybetti

Kocaeli\'de silahlı kavgaya karışan genç futbolcu hayatını kaybetti
20.12.2025 12:54
Kocaeli'deki bir saldırıda vurulan futbolcu Uğurcan Bekçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 17 Aralık'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve Bekçi dahil 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Bekçi, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 17 Aralık'ta gece saatlerinde Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda futbolcu Uğurcan Bekçi (27), K.E.B. (27) ve İ.A. (31) vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan futbolcudan acı haber

3 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve kariyerinde Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor ve Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi entübe edildi. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Bekçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan futbolcudan acı haber
Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaeli'de silahlı kavgaya karışan genç futbolcu hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cenko Bas Cenko Bas:
    Allah herkesi ıslah etsin vicdan merhamet versin yazık günah değilmi gitti gencecik fidan Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 13 0 Yanıtla
  • Hasan polat Hasan polat:
    olayla hic alakasi yok sadece arkadaslarinin yaninda olmasi ne diyelim hic sebepsiz sacma sapan bir yol kavgasi yazikkkk herkeste silah bicak ver ne arama ne gbt emniyet yatiyor mu 5 0 Yanıtla
  • Adalet Hak Adalet Hak:
    Hep kavga haberleri, hep silah kullanma durumları, hep kabadayılığı bir yetenek sanan, dünyaya öldürmekte sakınca yoktur diyen şeytani bir pencereden bakan şahıslar. Sorun çözme yöntem bilgisi ve becerisi yönlerinden sınıfta kalmış bir millet olduk. Yazık bu yitirilen hayata. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kocaeli'de silahlı kavgaya karışan genç futbolcu hayatını kaybetti - Son Dakika
