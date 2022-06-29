Kocaeli'de sırada judo turnuvası var - Son Dakika
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Kocaeli'de sırada judo turnuvası var

29.06.2022 13:57
Kocaeli'de sırada judo turnuvası var

Çeşitli spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez de şehirde judo fırtınası estirecek.

Çeşitli spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez de şehirde judo fırtınası estirecek.

Pek çok şampiyonanın adresi olan Kocaeli, şimdi de Uluslararası Judo Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. 1-3 Temmuz tarihlerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşecek olan turnuva, 2000 Sydney Olimpiyat Oyunları'nda judo branşında Türkiye'ye ilk ve tek altın madalya kazandıran ve şimdilerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü'nde geleceğin şampiyonlarını yetiştiren Hüseyin Özkan onuruna düzenlenecek. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli'de sırada judo turnuvası var - Son Dakika

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