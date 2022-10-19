Kocaeli haber: AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları Kocaeli'de yapılacak

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları, 22-23 Ekim tarihlerinde Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenecek organizasyonda super grupta 13, maxi grupta 8 sporcu mücadele edecek.

22 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak sıralama turlarının ardından saat 16.00'da super grup, saat 17.00'de de maxi grup ilk yarışı koşulacak. 23 Ekim Pazar günü ise saat 13.30'da super grup, saat 15.00'te maxi grup ikinci yarışları yapılacak.

Organizasyon aynı zamanda 2017 yılından bu yana FIAT ana sponsorluğunda düzenlenen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin yarışlarına da ev sahipliği yapacak. Bu yıl 34'ü kadın toplam 522 adayın katıldığı elemeler sonunda belirlenen 10 erkek ve 4 kadın sporcu, üç farklı formatta yarışarak 2022'nin kadın ve erkek yıldızı olabilmek için mücadele verecek.

Türkiye Drift Şampiyonası sporcularının gösterileri ile renklenecek organizasyon, ücretsiz olarak izlenebilecek.