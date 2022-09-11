Kocaeli haberleri! Karşıyaka'ya Derince şoku - Son Dakika
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Kocaeli haberleri! Karşıyaka'ya Derince şoku

11.09.2022 11:20
Kocaeli haberleri! Karşıyaka'ya Derince şoku

Edinilen Kocaeli gelişmesine göre TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni transferleriyle mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlandığı sezona Nevşehir Belediyespor'u deplasmanda yenerek başlayıp camiasını sevindiren Karşıyaka, ilk iç saha maçında Belediye Derincespor önünde hayal kırıklığı yaşadı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni transferleriyle mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlandığı sezona Nevşehir Belediyespor'u deplasmanda yenerek başlayıp camiasını sevindiren Karşıyaka, ilk iç saha maçında Belediye Derincespor önünde hayal kırıklığı yaşadı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 8.5 yıl sonra ilk sınavına geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun çıkan Kaf-Kaf, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak umduğunu bulamadı. Yarıştaki iddialı rakiplerinden birine evinde yenilerek 2'de 2 yapma fırsatını tepen yeşil-kırmızılılar, özellikle ikinci yarıda frene bastı.

Rakibi önünde ilk 45 dakikada net gol fırsatlarından yararlanamayan Karşıyaka, ikinci devreye Fatih Taşdelen'in yerine en büyük gol umudu olarak alınan yeni transfer Emre Gemici, yenilerden Okan'ın yerine de İhsan Furkan değişikliğiyle başlamasına rağmen pozisyon bulmakta güçlük yaşadı. Derincespor'un 75'inci dakikadaki karambolde bulduğu golün ardından oyuna denge getirmek için stoper Metin'i bile ileri uca çeken İzmir temsilcisi eşitliği yakalayamayıp mağlubiyete razı oldu. İtici gücü taraftarı tribünde olmayan karşılaşmada aldığı yenilgiye yol kazası olarak bakan Karşıyaka, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu sınavında Bergama FK'ya konuk olup, pazar günü ligde 1922 Konyaspor deplasmanına çıkacak.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Derincespor, Karşıyaka, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli haberleri! Karşıyaka'ya Derince şoku - Son Dakika

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