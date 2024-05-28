Kocaeli'nin Gebze ilçesi 2. Off-Road Festivali'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Spor

Kocaeli'nin Gebze ilçesi 2. Off-Road Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Kocaeli\'nin Gebze ilçesi 2. Off-Road Festivali\'ne ev sahipliği yapacak

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 2. Off-Road Festivali, Denizli Mahallesi'ndeki Denizli Gölet'inde gerçekleştirilecek. Festivale 100 araç ve 200 yarışmacının katılması bekleniyor. Pilotlar, 1 Haziran Cumartesi günü ekstrem etapta, 2 Haziran Pazar günü ise hız etabında yarışacak. Festivalin sonunda ödül töreni düzenlenecek ve etkinlik sona erecek.

28.05.2024 15:51
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Kocaeli'nin Gebze ilçesi, 2. Off-Road Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Denizli Mahallesi'ndeki Denizli Gölet'inde bu yıl ikincisi düzenlenecek festivale, 100 araç ve 200 yarışmacı katılacak.

Pilotlar, 1 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'dan itibaren ekstrem etabı ve 2 Haziran Pazar günü saat 10.00'dan itibaren hız etabı için piste çıkacak.

Yaklaşık 6 bin izleyicinin yerini alması beklenen 2. Gebze Off-Road Festivali, pazar günü saat 17.00'deki ödül töreninin ardından sona erecek.

Kaynak: AA

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