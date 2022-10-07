TFF 3. Lig'in 6. haftasında 8 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'da Darıca Gençlerbirliği ile Turgutluspor arasında Darıca 15 Temmuz Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Rize Bölgesi hakemi Sinan Dereci yönetecek. Dereci'nin yardımcılıklarını Mustafa Zıvalı ve Miraç Berk Kölemen yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Ümit Gürsoy. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Kocaeli spor haberi: Turgutluspor Darıca deplasmanında - Son Dakika

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