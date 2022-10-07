Kocaeli spor haberi: Turgutluspor Darıca deplasmanında - Son Dakika
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Kocaeli spor haberi: Turgutluspor Darıca deplasmanında

07.10.2022 16:54
Kocaeli spor haberi: Turgutluspor Darıca deplasmanında

Kocaeli haber: Cumartesi günü deplasmanda Darıca Gençlerbirliği A.Ş. ile karşılaşacak olan Manisa temsilcisi Turgutluspor hazırlıklarını tamamlayarak Kocaeli'ye gitti.

Cumartesi günü deplasmanda Darıca Gençlerbirliği A.Ş. ile karşılaşacak olan Manisa temsilcisi Turgutluspor hazırlıklarını tamamlayarak Kocaeli'ye gitti.

TFF 3. Lig'in 6. haftasında 8 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'da Darıca Gençlerbirliği ile Turgutluspor arasında Darıca 15 Temmuz Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Rize Bölgesi hakemi Sinan Dereci yönetecek. Dereci'nin yardımcılıklarını Mustafa Zıvalı ve Miraç Berk Kölemen yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Ümit Gürsoy. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Darıca Gençlerbirliği, Turgutluspor, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli spor haberi: Turgutluspor Darıca deplasmanında - Son Dakika

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