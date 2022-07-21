Kocaeli Valisi Yavuz: "Kocaelispor'a yakışır bir zeminle sezonu açmak istiyoruz" - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Yavuz: "Kocaelispor'a yakışır bir zeminle sezonu açmak istiyoruz"

21.07.2022 13:28
Kocaeli Valisi Yavuz: "Kocaelispor'a yakışır bir zeminle sezonu açmak istiyoruz"

Kocaeli Stadyumu'nda incelemelerde bulunan Vali Seddar Yavuz, "Kocaelispor'a yakışır bir zeminle sezonu açmak istiyoruz.

Kocaeli Stadyumu'nda incelemelerde bulunan Vali Seddar Yavuz, "Kocaelispor'a yakışır bir zeminle sezonu açmak istiyoruz. Yaklaşık 7 milyon liralık maliyetle burayı tamamlamış olacağımızı ümit ediyorum" dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ile birlikte Kocaeli Stadyumu'nda devam eden, doğal çimden hibrit çime geçme çalışmalarını inceledi. Vali Yavuz ve beraberindekiler, stat zemini yenilme çalışmalarının yanı sıra diranaj, sulama sistemleri, çevre asfaltlama, stat zemin yükseltme ve zemin altındaki çalışmalara ilişkin tekniker ve yüklenici firmadan bilgi aldı.

"Zemini tamamen hibrit hale getiriyoruz"

Geçtiğimiz sezonda stat zeminiyle ilgili meydana gelen sorunlara müdahale ettiklerini fakat kalıcı bir çözüm için çalışmalara başlandığını ifade eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Zemini tamamen hibrit hale getiriyoruz, sulama sistemlerini tekrar değiştiriyoruz, çimin daha iyi hale gelmesi geçen yıl yaptığımız donanımları tekrar gözden geçiriyoruz. Sahanın etrafındaki değişiklikleri yapıyoruz. Böylelikle Kocaelispor'a yakışır bir zeminle sezonu açmak istiyoruz. Yaklaşık 7 milyon liralık maliyetle burayı tamamlamış olacağımızı ümit ediyorum" diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Buradaki temel mesele, sahanın yeni sezona yetiştirilebilmesi. Bizim teknik olarak yönetebileceğimiz kısımlarda bir sorun gözükmüyor. Fakat çimin canlı olması nedeniyle yönetilemez olan kısmı da dikkatle izleyeceğiz. Yeni sezona yetişmesi için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli Valisi Yavuz: 'Kocaelispor'a yakışır bir zeminle sezonu açmak istiyoruz' - Son Dakika

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