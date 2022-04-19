Kocaelispor, 2 maç üst üste galibiyete hasret - Son Dakika
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Kocaelispor, 2 maç üst üste galibiyete hasret

19.04.2022 15:13
Kocaelispor, 2 maç üst üste galibiyete hasret

Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasından bu yana üst üste iki maç kazanamıyor.

Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasından bu yana üst üste iki maç kazanamıyor. Kocaeli temsilcisinde, Menemenspor karşılaşması öncesi tüm takıma 1 milyon TL'lik galibiyet primi dağıtıldı.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Menemenspor'a konuk olacak Kocaelispor, hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-siyahlı ekip, bu mücadeleyi kazanması halinde küme düşme potasından yukarı çıkıyor. Karşılaşma öncesi her iki ekibin de 36 puanı bulunurken, Menemenspor 14., Kocaelispor ise 16. sırada bulunuyor. Körfez temsilcisi, ligin 9. haftasından beri hiç üst üste iki maç galip gelemedi. Pazar günü evinde Bandırmaspor'u mağlup eden yeşil-siyahlılar, 24 haftadır seriye hasret durumda. Sezon genelinde istikrarsız performans sergileyen Kocaelispor, Menemenspor maçıyla bu istatistiği de kırmak istiyor. Takımda sakatlığı bulunan Michael Pereira ve son oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mehmet Taş forma giyemeyecek. 3'er sarı kartı bulunan Mazlum Demir, Benhur Keser, İbrahim Rasheed ve Johanna Omolo da sarı kart sınırında bulunuyor.

Öte yandan yönetim kurulu tarafından tüm futbolculara ve teknik ekibe maç öncesi 1 milyon Türk Lirası galibiyet primi ödendiği öğrenildi.

Yarın akşam 18.00'da Menemen Şehir Stadı'nda oynanacak olan müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. - KOCAELİ

Kocaelispor, 2 maç üst üste galibiyete hasret

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Türk Lirası, Spor Toto, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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