Kocaelispor, 22 Yıl Sonra Samsunspor\'la Karşılaşıyor

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında konuk edeceği Samsunspor ile 22 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'e 16 yıl sonra amatörden yükseliş hikayesi yazarak çıkan Kocaelispor, 2025-2026 sezonunun 2. haftasında Samsunspor'u konuk edecek. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı karşılaşma yarın saat 19.00'da Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. İlk hafta Trabzonspor deplasmanından puansız ayrılan Yeşil-Siyahlılar, ligin ilk haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1'lik skorla geçen Samsun ekibi karşısında taraftarı önünde galibiyet arayacak.

22 yıl sonra Süper Lig'de karşılaşacaklar

Süper Lig'e 16 yıl aradan sonra bu sezon yeniden dönüş yapan Kocaelispor, güçlü rakibiyle 54. randevusuna çıkacak. Geçmişte tarihe geçen maçlara imza atan iki Anadolu takımı en son 2022 yılında 1.Lig maçında karşılaştı. İki takım son Süper Lig maçını ise 15 Şubat 2003'te Samsun'da oynadı. Maçı, Ertuğrul Sağlam'ın golüyle ev sahibi takım 1-0 kazandı. Toplam 28 kez Süper Lig'de karşılaşan iki takım 22 yıl sonra yine Süper Lig'de birbirine meydan okuyacak.

İlk Süper Lig maçını 1982'de oynadılar

Tarihinde 1966-67 sezonunda 2.Lig'de ilk kez rakip olan Kocaelispor ve Samsunspor, ilk Süper Lig maçını ise 1982-83 sezonunda, 28 Kasım 1982'de oynadı. Süper Lig'de oynadıkları maçlarda; 6 karşılaşmayı Körfez ekibi kazanırken 15 maçta da Samsunspor galip geldi, 7 maçta ise beraberlik bozulmadı.

Kocaelispor-Samsunspor maçlarının alt ligler karnesi

İki takımın 8 kez karşı karşıya geldikleri 1.Lig maçlarında ise; 2 galibiyet Kocaelispor, 5 galibiyet Samsunspor elde etti, 1 maçta ise kazanan olmadı. 2.Lig'de 8 kez rakip olan ezeli rakiplerden Kocaelispor 2 kez, Samsunspor 3 kez galip gelirken 3 maç da berabere tamamlandı.

Türkiye Kupası'nda 9 kez rakip oldular

Marmara ekibi Kocaelispor ile Karadeniz'in güçlü takımlarından Samsunspor 9 kez de Türkiye Kupası maçlarında karşılaştı. 3 galibiyet alan Yeşil-Siyahlılar'a karşı Samsunspor 4 galibiyeti hanesine yazdırdı. 2 maçta da eşitliği bozan olmadı. İki takım tarihlerinde toplam 53 kez maç yaptı; 13'ünü Kocaelispor, 27'sini Samsunspor kazandı, 13 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

İki takım 2 kez de hazırlık maçında karşılaştı.

Bir maçta en çok gol 1997'de atıldı

İki takım arasında en gollü maç 1997'de 5-2 Samsun lehine sonuçlanırken, 8 maçta hiç gol atılamadı. En farklı skor ise 1999'de 5-1 Karadeniz ekibi lehine yazılırken 7 maç da 4-0'lık skorla tamamlandı. - KOCAELİ