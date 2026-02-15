Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı

Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
15.02.2026 16:35
Süper Lig'in 22. haftasında Selçuk İnan'ın yönettiği Kocaelispor, sahasında Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 22. haftasında Selçuk İnan'ın yönettiği Kocaelispor ile Burak Yılmaz'ın ekibi Gaziantep FK karşı karşıya geldi. TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor,3-0'lık skorla kazandı.

KOCAELİSPOR'DAN 3 GOLLE 3 PUAN

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Daniel Agyei, 76. dakikada Serdar Dursun ve 81. dakikada Rigoberto Rivas kaydetti. Gaziantep FK, 47. dakikada Nazım Sangare'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci kez kazanan Kocaelispor, 30 puana yükseldi. Gaziantep FK ise 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kocaelispor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

