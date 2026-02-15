Kocaelispor 36 Puan İçin Hedefe Kilitlendi - Son Dakika
Kocaelispor 36 Puan İçin Hedefe Kilitlendi
15.02.2026 20:02
Serdar Dursun, Kocaelispor'un kalan 36 puanın tamamını almak istediğini belirtti.

Kocaelispor'un golcü oyuncusu Serdar Dursun, ligde kalan 36 puanın hepsine talip olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Kocaelispor futbolcular, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu Serdar Dursun, Kocaelispor'un puanını 30'a yükselttiğini hatırlatarak, "Kendimizi göstermeye çalıştık. Geçen haftaki galibiyetimizin ardından maça iyi başladığımızı düşünüyorum. İlk yarı bizim üstünlüğümüzle geçti. Benim golümle 2-0 olduktan sonra daha fazla saldırmaya başladık. Bence net ve hak edilmiş bir galibiyet oldu. Bu puanlar çok değerli. Üzerine koyarak devam etmeye çalışıyoruz. Önümüzde 36 puan var, hepsine talibiz. Gol hedefim her zaman çift haneye ulaşmak. Sezon uzun, elimden geleni yapıyorum" şeklinde konuştu.

Tayfur Bingöl: "Harika gidiyoruz, çok mutluyuz"

Takımın performansından memnun olduklarını belirten Tayfur Bingöl ise, "Süper bir galibiyet oldu. Öncelikle hocamıza, takım arkadaşlarımıza, taraftarımıza teşekkür ederiz. Mükemmel bir atmosfer vardı. Harika gidiyoruz çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Şimdi Rizespor maçına konsantreyiz. Yarın antrenmanla devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlardan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

Gökhan Değirmenci: "Rakibe defansif olarak alan, zaman vermedik"

Geçen hafta alınan Kayseri galibiyetinin anlam kazanması için içeride de bir galibiyet alınması gerektiğini vurgulayan Kaptan Gökhan Değirmenci de, "İkinci yarı içeride galibiyet alamamıştık. Bugün ilk galibiyetimizi aldık. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum, maça çok iyi başladık. Çok net 3 pozisyonumuz vardı. Rakibe defansif olarak alan, zaman vermedik. Top bizdeyken de yardımlaşarak çok güzel pozisyonlara girdik. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Ahmet Oğuz: "Hak eden taraf bizdik ve kazandık"

Taraftarın desteğini hissederek maça başladıklarının altını çizen Ahmet Oğuz, "İyi oynadık, iyi mücadele ettik. Hak eden taraf bizdik ve kazandık. Kolay maç yok, her hafta maç maç hazırlanıyoruz. Hocamızın istediği şeyleri sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Yansıtıyoruz ki güzel skorlar alıyoruz. Böyle devam ettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Serdar Dursun, Kocaelispor, Futbol, Spor, Son Dakika

