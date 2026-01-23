Büyükakın: "Kocaelispor\'umuzu Avrupa standartlarında bir tesise kavuşturacağız"

Körfez Sevindikli'de Kocaeli spor için inşa edilen spor kompleksini yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Şehrimizin en büyük markası Kocaelispor'umuzu Avrupa standartlarında bir tesise kavuşturmaya kararlıyız" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen ve uluslararası standartlara sahip spor tesisinde çalışmalar ilerliyor. Hem Kocaelispor'un sportif altyapısına hem de Kocaeli'nin spor vizyonuna katkı sunması hedeflenen tesislerin çevre istinat duvarları yüzde 90 oranında tamamlandı. Bu imalatlara bağlı beton döküm çalışmalarında ise yüzde 85 ilerleme kaydedildi. Göl alanı ve kazı sahalarında biriken suların yapı faaliyetlerini olumsuz etkilememesi adına kontrollü deşarj çalışmalarına devam ediliyor.

75 dönümlük alan üzerinde hayata geçirilen tesisin 14 bin 800 metrekaresi kapalı alan, kalan 59 bin 700 metrekaresi ise saha ve açık spor alanları olarak düzenlenecek. Tesis alanında futbol, tenis ve basketbol olmak üzere farklı branşlara hitap eden toplam 7 sahası bulunacak. Ayrıca sporcuların performans ve iyileşme süreçlerini destekleyen tüm sosyal ve teknik donatılar tesis bünyesinde yer alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tesislere inceleme gezisi gerçekleştirdi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban'ın eşlik ettiği saha gezisinde Başkan Büyükakın, inşaat çalışmalarının geldiği son durum hakkında bilgi aldı. Firma yetkilileri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının planlandığını vurguladı. Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada, "Şehrimizin en büyük markası Kocaelispor'umuzu Avrupa standartlarında bir tesise kavuşturmaya kararlıyız" dedi.

Ayrıca Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen Çamlıtepe Spor Kompleksi ile Körfez Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nin inşaat çalışmalarını da yerinde inceleyerek bilgi aldı. - KOCAELİ