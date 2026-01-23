Büyükakın: "Kocaelispor'umuzu Avrupa standartlarında bir tesise kavuşturacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Büyükakın: "Kocaelispor'umuzu Avrupa standartlarında bir tesise kavuşturacağız"

Büyükakın: "Kocaelispor\'umuzu Avrupa standartlarında bir tesise kavuşturacağız"
23.01.2026 11:07  Güncelleme: 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor'un altyapısını güçlendirecek ve şehrin spor vizyonuna katkıda bulunacak yeni spor kompleksinin inşaat çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Tahir Büyükakın, projeye ilişkin detayları yerinde inceledi.

Körfez Sevindikli'de Kocaeli spor için inşa edilen spor kompleksini yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Şehrimizin en büyük markası Kocaelispor'umuzu Avrupa standartlarında bir tesise kavuşturmaya kararlıyız" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen ve uluslararası standartlara sahip spor tesisinde çalışmalar ilerliyor. Hem Kocaelispor'un sportif altyapısına hem de Kocaeli'nin spor vizyonuna katkı sunması hedeflenen tesislerin çevre istinat duvarları yüzde 90 oranında tamamlandı. Bu imalatlara bağlı beton döküm çalışmalarında ise yüzde 85 ilerleme kaydedildi. Göl alanı ve kazı sahalarında biriken suların yapı faaliyetlerini olumsuz etkilememesi adına kontrollü deşarj çalışmalarına devam ediliyor.

75 dönümlük alan üzerinde hayata geçirilen tesisin 14 bin 800 metrekaresi kapalı alan, kalan 59 bin 700 metrekaresi ise saha ve açık spor alanları olarak düzenlenecek. Tesis alanında futbol, tenis ve basketbol olmak üzere farklı branşlara hitap eden toplam 7 sahası bulunacak. Ayrıca sporcuların performans ve iyileşme süreçlerini destekleyen tüm sosyal ve teknik donatılar tesis bünyesinde yer alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tesislere inceleme gezisi gerçekleştirdi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban'ın eşlik ettiği saha gezisinde Başkan Büyükakın, inşaat çalışmalarının geldiği son durum hakkında bilgi aldı. Firma yetkilileri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının planlandığını vurguladı. Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada, "Şehrimizin en büyük markası Kocaelispor'umuzu Avrupa standartlarında bir tesise kavuşturmaya kararlıyız" dedi.

Ayrıca Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen Çamlıtepe Spor Kompleksi ile Körfez Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nin inşaat çalışmalarını da yerinde inceleyerek bilgi aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Belediye, İnşaat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükakın: 'Kocaelispor'umuzu Avrupa standartlarında bir tesise kavuşturacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

11:30
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:33:14. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükakın: "Kocaelispor'umuzu Avrupa standartlarında bir tesise kavuşturacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.