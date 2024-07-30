Kocaelispor, Al Ahli\'den Marcao ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

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Kocaelispor, Al Ahli'den kiraladığı Brezilyalı santrfor Marcao ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ahli'den Brezilyalı golcü Marcao'yu kiralayarak 1 yıllık sözleşme imzaladı. Marcao'nun imza töreni, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un katılımıyla Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşti. Törende konuşan Başkan Durul, "Onlarca oyuncu transfer ettik. Marcao da bunlardan birisi ve o kendisini ispatlamış, onu yakından tanıyoruz. Marcao, Türkiye liglerinde, Avrupa'da, Arap liglerinde oynamış, 3 şampiyonluk yaşamış. Bugün kendisiyle konuştuğumuzda 'Yeniden şampiyonluk için, yeni bir başlangıç yapacağız.' dedi. Ligler başladığında kaldığı yerden devam edecek, şampiyonluk adaylarından birisi olduğumuzu gösterecek. Orta saha ve stoper mevkisine 2 transfer yapacağız. Orta saha için Mijo Caktas ile görüşmeleri bitirmek üzereyiz. Yarın bir aksilik olmazsa imza atmaya gelecek. Caner Osmanpaşa ile de görüşmeleri bitirdik, yarın imza atmaya gelecek. Stoperde de transferi bitirmiş olduk" diye konuştu.

"Kaç gol attığımı göreceksiniz"

"Beni belki çok tanımıyor olabilirsiniz ama ben hayatımda hep en iyisini yapmaya çalışan birisiyim" diyen Marcao, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Burada oynayan yakın arkadaşım Ryan Mendes var. Bundan sonra benim yapmam gereken çok çalışıp bana gösterilen teveccühe sahada karşılık vermek. Bugün bana çok yakın ilgi gösterildi, uzun zamandır bu kadar heyecanlanmamıştım. Taraftarın ilgisi beni çok mutlu etti. Oynadığım tüm takımlarda sahada en iyisini yaptım, burada da aynısı olacak. Sonuçta santraforum ve kaç gol attığımı göreceksiniz. Kore Ligi'nde çok iyi sezon geçirdim. Takımım üst lige çıktı. Ligin en değerli oyuncusu ile en çok gol atan oyuncusu oldum. Çin'de de ligin en iyi oyuncusu oldum ve takımım şampiyon oldu. Suudi Arabistan'da da orada da tüm gol rekorlarını kırıp üst lige çıktım. Şimdi Kocaelispor'da da en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Marcao ile sözleşme imzalandı. Brezilyalı oyuncu, Kocaelispor'da 10 numaralı formayı giyecek. - KOCAELİ