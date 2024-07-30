Kocaelispor, Al Ahli'den Marcao ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaelispor, Al Ahli'den Marcao ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Kocaelispor, Al Ahli\'den Marcao ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Kocaelispor, Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ahli'den kiraladığı Brezilyalı santrfor Marcao ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Marcao'nun imza töreninde konuşan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Marcao'nun kendisini ispatlamış bir oyuncu olduğunu ve şampiyonluk için yeni bir başlangıç yapacaklarını belirtti. Marcao ise, Kocaelispor'a geldiği için mutlu olduğunu ve sahada en iyisini yapacağını söyledi.

30.07.2024 21:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, Al Ahli'den kiraladığı Brezilyalı santrfor Marcao ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Ahli'den Brezilyalı golcü Marcao'yu kiralayarak 1 yıllık sözleşme imzaladı. Marcao'nun imza töreni, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un katılımıyla Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşti. Törende konuşan Başkan Durul, "Onlarca oyuncu transfer ettik. Marcao da bunlardan birisi ve o kendisini ispatlamış, onu yakından tanıyoruz. Marcao, Türkiye liglerinde, Avrupa'da, Arap liglerinde oynamış, 3 şampiyonluk yaşamış. Bugün kendisiyle konuştuğumuzda 'Yeniden şampiyonluk için, yeni bir başlangıç yapacağız.' dedi. Ligler başladığında kaldığı yerden devam edecek, şampiyonluk adaylarından birisi olduğumuzu gösterecek. Orta saha ve stoper mevkisine 2 transfer yapacağız. Orta saha için Mijo Caktas ile görüşmeleri bitirmek üzereyiz. Yarın bir aksilik olmazsa imza atmaya gelecek. Caner Osmanpaşa ile de görüşmeleri bitirdik, yarın imza atmaya gelecek. Stoperde de transferi bitirmiş olduk" diye konuştu.

"Kaç gol attığımı göreceksiniz"

"Beni belki çok tanımıyor olabilirsiniz ama ben hayatımda hep en iyisini yapmaya çalışan birisiyim" diyen Marcao, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Burada oynayan yakın arkadaşım Ryan Mendes var. Bundan sonra benim yapmam gereken çok çalışıp bana gösterilen teveccühe sahada karşılık vermek. Bugün bana çok yakın ilgi gösterildi, uzun zamandır bu kadar heyecanlanmamıştım. Taraftarın ilgisi beni çok mutlu etti. Oynadığım tüm takımlarda sahada en iyisini yaptım, burada da aynısı olacak. Sonuçta santraforum ve kaç gol attığımı göreceksiniz. Kore Ligi'nde çok iyi sezon geçirdim. Takımım üst lige çıktı. Ligin en değerli oyuncusu ile en çok gol atan oyuncusu oldum. Çin'de de ligin en iyi oyuncusu oldum ve takımım şampiyon oldu. Suudi Arabistan'da da orada da tüm gol rekorlarını kırıp üst lige çıktım. Şimdi Kocaelispor'da da en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Marcao ile sözleşme imzalandı. Brezilyalı oyuncu, Kocaelispor'da 10 numaralı formayı giyecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan Pro Lig, Suudi Arabistan, Kocaeli, Marcao, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Al Ahli'den Marcao ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:50 Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano’yu 2-1 yendi Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yendi
20:52 İsrail’in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
19:56 İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu
19:38 3 ilde orman yangını alarmı Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi 3 ilde orman yangını alarmı! Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi
16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
21:27 Elazığ’da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var Elazığ'da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var
20:34 Türkeş’in “Gangster“ sözlerine MHP’den “Mason“ yanıtı Türkeş'in "Gangster" sözlerine MHP'den "Mason" yanıtı
19:31 Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi
17:47 Arda Güler’e tarihi teklif Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti
17:33 Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf Cinayetin nedeni vahim Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf! Cinayetin nedeni vahim
17:32 İzmir’de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı İzmir'de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı
16:36 Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
16:26 Taraftarları sokaklara döktü Romanya, Mehmet Topal’ı konuşuyor Taraftarları sokaklara döktü! Romanya, Mehmet Topal'ı konuşuyor
15:49 Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 22:08:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaelispor, Al Ahli'den Marcao ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement