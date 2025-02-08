Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler\'i 1-0 Mağlup Etti

Spor

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Oğuz Kağan Çalışır, Kemal Elmas

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Yunus Emre Gedik (Dk. 63 Muharrem Cinan), Oğulcan Çağlayan (Dk. 85 Ahmet Sağat), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 85 Vukovic), Pedrinho (Dk. 74 Tarkan Serbest), Samet Yalçın, Mendes, Markao (Dk. 74 Mesut Can Tunalı)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler - Mehmet Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer (Dk. 13 Miraç Acer), Ömer Bayram, Adekanye (Dk. 83 Mert Miraç Altıntaş), Lourenço (Dk. 83 Çekdar Orhan), Cassubie, Traore, Moreno, Keita (Dk. 63 Santos)

GOL: Dk. 21 Markao (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Pedrinho, Appindangoye, Tarkan Serbest (Kocaelispor)

1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yendi.

21'inci dakikada Kocaelispor'da Ahmet Oğuz'un sağ kanattan uzun taç atışında topu rakip ceza sahasındaki Markao karşıladı. Gelen topa kafayla vuran Markao, takımını öne geçirdi: 1-0.

İlk yarı Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

49'uncu dakikada Kocaelispor'da sağ kanattan gelişen atakta Markao'nun pasını karşılayan Mendes, ceza alanı çaprazında kaleciyi geçip vuruşunu yaptı. Kaleye doğru giden topu Murat Uçar çıkardı.

90+2'nci dakikada Kocaelispor'un geliştirdiği atakta Vukovic ileri taşıdığı topu Mendes'e gönderdi. Yeniden topu alan Vukovic'in şutunda meşin yuvarlak ceza sahasında savunmaya çarparak tekrar bu oyuncunun önüne düştü. Gelen topa Vukovic, sol ayağıyla vurdu ve topu ağlara gönderdi. Gol öncesi Appindangoye'nin Moreno'ya faul yaptığı yönündeki itirazları üzerine VAR'a giden hakem Gürcan Hasova, yaptığı incelemede golü geçersiz saydı.

İkinci yarıda da skoru koruyan Kocaelispor maçı 1-0'lık üstünlük ile tamamladı.