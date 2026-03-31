Kocaelispor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

31.03.2026 16:55
Teknik direktör Selçuk İnan, milli takım oyuncuları eksik olsa da galibiyet hedefliyor.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 6 Nisan Pazartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde bu akşam Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi.

Heyecanlı olduklarını ve takıma dua edeceklerini dile getiren İnan, hepsinin çok yetenekli, karakterli ve milli takım formasının ağırlığını bilen oyuncular olduğunu bugün maçı kazanacaklarına yürekten inandığını söyledi.

İnan, milli takımlara giden oyuncuların tamamının Türkiye'ye dönmemesi dolayısıyla tam kadro çalışamadıklarını, perşembe gününden sonra tam takım çalışmaya başlayacaklarını belirterek, "Taraftarımızın önünde sahamızda inşallah galibiyet almak istiyoruz. Başakşehir yıllardır belli bir kadro kalitesi olan, iyi oynayan bir takım. Bunu hepimiz biliyoruz. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız ama biz daha önce de güçlü takımlara karşı iyi performanslar sergiledik, maçlar kazandık. Bunu tekrarlamak istiyoruz." diye konuştu.

Taraftarların sevdiği, istediği bir futbolu sahaya yansıtmaya çalıştıklarını ifade eden İnan, performansta düşüş ve çıkışların ligin uzun bir süreç olmasından dolayı yaşanabildiğini kaydetti.

"(Takımla devam etme) Ben de çok istiyorum, olmaması için hiçbir neden yok"

Sıkıntılı bir süreç görmediğini, iyi bir takım olduklarını söyleyen İnan, "7 maç kaldı. Bu 7 maçtan toplayabildiğimiz kadar puanlar toplayıp, asıl aklımızda olan, hedefimizde olan Kocaelispor'u nasıl yukarıya taşırız, nasıl daha üstlere oynayabiliriz projesini hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

Bir gazetecinin, "Gelecek sezon da takımla devam etmek için yönetimle görüşmeniz oldu mu?" şeklindeki soru üzerine İnan, görüşmenin yapıldığını söyledi.

İnan, Kocaelispor'u ve taraftarları çok sevdiğini belirterek, "Burada çalışmaktan onur duyarım diye daha önce de söylemiştim. Yöneticilerimiz, başkanımız özellikle sağ olsun ilgileniyor. Ben de çok istiyorum, olmaması için hiçbir neden yok. Önümüzdeki seneyle ilgili ne yapabiliriz diye konuşmalarımız devam ediyor. İnşallah bugün yarın netleşip sizinle de bu bilgiyi paylaşırız." şeklinde konuştu.

Dijksteel: "Takım olarak iyi bir performans sergilememiz gerekiyor"

Yeşil-siyahlı ekibin Surinamlı savunma oyuncusu Anfernee Dijksteel ise milli maçlar nedeniyle verilen aranın kendilerine iyi geldiğini söyledi.

Milli takımda yer almanın herkes için gurur verici olduğunu dile getiren Dijksteel, milli takım olarak Dünya Kupası'na gitme hedefini gerçekleştiremediklerini belirtti.

Dijksteel, sahalarında RAMS Başakşehir'e karşı önemli bir maça çıkacaklarına değinerek, "Başakşehir maçıyla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Takım olarak iyi bir performans sergilememiz gerekiyor." dedi.

Teknik direktör İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ile dar alanda top kapma çalışması yaptı.

Sakatlığı bulunan Jovanovic, Petkovic, Haidara ve Balogh, antrenmanda yer almadı.

Kaynak: AA

