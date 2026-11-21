Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Fenerbahçe maçında favori olduklarını belirterek, "Taraftarımızla birlikte kazanacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, bugün saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Durul, "Kendi sahamızda olmanın avantajını kullanmak için elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız. Oyuncularımız hazır, taraftarımız hazır. Uzun yıllardır Fenerbahçe'yi yenemiyorduk. Burada da inşallah uzun yıllar sonra bunu başaracağız. Hazırız, 3 puan için oynayacağız. Bunu inşallah hep birlikte başaracağız" dedi.

"Taraftarlarımızla birlikte kazanacağız"

Takımda morallerin çok iyi olduğunun da altını çizen Recep Durul, "Bu tür maçlarda bir şey söylemeye gerek yok. İçsel motive oluyorlar zaten. Hocamız, taraftarımız, oyuncularımız ve bütün camia maça hazırız. Bizim amacımız belli. Ligde Avrupa için oynayacağız, oynamaya gayret ediyoruz. Sonuç olarak iyi mücadele ortaya koyup 90 dakika sonunda kazanmayı düşünüyoruz. Favori biziz. Taraftarımızla birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.