Kocaelispor Beraberlik ve Şampiyonluk Umudu

KOCAELİ (İHA) – Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, MKE Ankaragücü maçı sonrası, "İstemediğimiz bir oyun oldu ama en azından maçı kurtardık. Benim için duraklama dönemi ama 5 maç kazanırsak şampiyon oluruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Kocaelispor konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Zorluk derecesi yüksek maçlardan birini oynadık. Özellikle ilk yarı istediğimiz oyunu oturtamadık, rakip bizden daha iyi oynadı. İkinci yarı çok daha farklı, en azından mağlubiyeti istemeyen oyuncu grubu vardı. Bulundukları yer kötü, düşmemeye oynuyorlar ama rakip çok kaliteli bir takım. İkinci yarı kaybetmeme adına verilen mücadeleyi sevdim, beğendim ama 4 haftadır galip gelemiyoruz. Ligin bu haftaları çok zor. 4 haftadır galip gelemiyoruz ama puan farkını da koruyabildik. Çünkü maç kazanmak zorlaştı. Üzerine eksikler de gelince bizim için daha da zorlaştı. Yenilmedik ama yenilebilirdik de. İstemediğimiz bir oyun oldu ama neticesinde kaybetmeyi istemeyen oyuncu grubuyla en azından maçı kurtardık. Yenilmeden yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"En iyi sonucu alabilecek değişiklikler yapmaya çalıştık"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İsmet Taşdemir oyun sistemi ve oyuncu değişiklikleri konularında, "Çift forvet başladık. Rakip 3-5-2 oynuyordu, biz de onlara karşı 3-5-2 başladık. İkinci yarı kendi oyunumuza döndük. 4-4-2'ye de döndük, daha sonra Barış'ı sağ beke aldık. Elimizdeki oyuncularla en iyi sonucu alabilecek değişiklikler yapmaya çalıştık. Vukovic geldiğimden beri çok konuşuluyor. Çok iyi bir karakter ve profesyonel. 1-2 eksik olduğu yer var ve onları söylüyoruz. Onları yaptığında bize çok yararı oluyor. Kendi içimizde olan durumlar. Bugün yedekti ama bir haftada 3 maç oynadık. İlk iki maçta da ilk 11 başladı. Bu maçta daha dinlenmiş oyuncu tercih ettik, Cihat da gol atmıştı. Daha iyi gelebilirdi ama gelmedi. Muharrem tercihinde ise çok iyi sol ayağı var ve kaliteli oyuncu. Bazı rakip takımlarda çabuk, süratli, atletik oyuncu olduğu zaman Yunus'u tercih ediyoruz. Bütün oyuncularımızdan maksimum verimi alıp oynatmaya çalışıyoruz. Rakibin çok maçlarını izliyor ve analiz yapıyoruz. O doğrultuda kadro çıkarıyoruz. Tamamen rakiple be oynayacağımız oyunla alakalı kadro çıkarıyoruz" yanıtını verdi.

"5 maç kazanırsak şampiyon oluruz"

Galibiyet hesabıyla ilgili olarak İsmet Taşdemir, "5 galibiyet bizi şampiyon yapar. 10 puan ödeyiz, 9 maç kaldı, üçüncü ile aramızda. Bizim için önemli olan orası. 3 takımın da Karagümrük ve Gençlerbirliği'nin de, bizim de Malatya maçını çıktığınızda 8 maç kalıyor. Şu anda da 3 maçtan fazla avantajımız var. Dolayısıyla 5 maç bizi şampiyon yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"Markao çok duygusal. Performansında çok daha fazlasını verebilir"

Markao'nun kazanılması ve Mehmet Yılmaz tercihi konusundaki soruya ise Taşdemir, "Markao çok duygusal. Kolay etkilenebiliyor. Biz iyi futbolcu olduğunu da, sıkıntılı süreçten geçtiğini de biliyoruz. Ciddi ameliyat geçirdiğini ve sezon başı kampını yapamadığını, tam olarak fiziksel açıdan hazır olmadığını biliyoruz. Her geçen gün üzerine koyuyor. Duygusal olduğu için kazanma şansımız da çok yüksek. Biz kazanmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli bir oyuncu. Onun gerçek performansı değil, çok daha fazlasını verebilir. Kilit maçlarımızda daha çok ön plana çıkarır diye bekliyorum. Bizim sağ bekimiz Mehmet Yılmaz. Uzun süredir forma giyememesi, daha sonra bir maçta forma geldiğinde doğru değerlendirememesinden dolayı o maçta Onur'u oynatmıştık ve memnun kalmıştık. Ters bir şey olduğunda 3'lüye dönebiliriz diye bu şekilde başladık. Barış'ın bize faydalı olacağını düşündük. Çok güzel orta yaptı, maça katkı da verdi. Onu da tebrik ediyorum. Hepsi bizim oyuncularımız. Şampiyonluk yolunda hepsinin faydası olacaktır. Hiç ummadığımız oyuncu şampiyonluk getirecektir" diye konuştu.

"Mendes riskli dönerse haftaya oynatmayacağım. Bir maç kaybedebilirim ama Mendes'i kaybedemem"

Mendes'in dönüşü ve önümüzdeki hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olarak da İsmet Taşdemir, "Herkse can havliyle oynuyor ve lideri devirmek istiyorlar. En uç noktalarda oynuyor ki normal bu. Olması gereken bu. Bizim buna reaksiyon verip daha iyisini oynamamız lazım. Biz geldikten sonra takım bir pik yaptı. 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yolumuza devam ettik. Şu an kendi adıma duraklama dönemi diye değerlendirebilirim. Sezon sonuna kadar bir takım pik gitmez, iniş ve çıkışlar olacaktır. Bunun bir kafayı kaldırıp yukarı gitmesi olacaktır. Eksik olduğumuzda, bütün oyuncularımızın hepsiyle çalıştığımızda daha farklı olacağını düşünüyorum. Riskli yetişirse Mendes'i haftaya düşünmüyorum. Bir tane maç kaybedebilirim ama Mendes'i kaybedemem. Onların da zaafları var. Bence iyi bir maç olacak. Biz orada yine kazanmak için oynayıp inşallah kazanıp döneceğiz" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ