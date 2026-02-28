Kocaelispor, Beşiktaş\'a 1-0 Yenildi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 yenilen Kocaelispor'da kaleci Gökhan Değirmenci, "Dengeli bir oyun olduğunu düşünüyorum. İki tarafın da mücadele gücünün yüksek olduğu bir müsabaka oldu." dedi.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gökhan Değirmenci, yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Gökhan Değirmenci, taraftarlarının önünde kazanmak istediklerini belirterek, "Dengeli bir oyun olduğunu düşünüyorum. İki tarafın da mücadele gücünün yüksek olduğu bir müsabaka oldu. Ortada geçen bir maçtı. Kornerden yediğimiz golle 1-0 mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

Penaltı bekledikleri birkaç pozisyonun olduğunu hatırlatan 36 yaşındaki kaleci, "Bir tanesi penaltı gibi gözüküyor. Ben de içeride izledim, maalesef verilmedi. Mücadele edebileceğimiz yer sahanın içerisi, biz orada kalacağız, mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Gökhan Değirmenci, Kocaelispor camiasını sezon sonunda güzel bir yerde bulundurmak istediklerini dile getirerek, "90 dakika boyunca taraftarımıza bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Onlara 3 puan armağan etmek isterdik ama başaramadık maalesef. Önümüzdeki maçlara bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.