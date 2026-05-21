Kocaelispor\'da Recep Durul adaylıktan çekildi

21.05.2026 23:30  Güncelleme: 23:32
Kocaelispor'da pazar günü olağan seçimli mali genel kurulun ikinci birleşimi yapılacak. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek seçimli genel kurulda çoğunluk aranmayacak. Son üç güne girilirken, mevcut başkan Recep Durul'un adaylığının yanı sıra Bilal Cem Acar'ın aday olacağı kent kamuoyunda tartışma konusu oldu. Dün Acar'ın net dille kulüp başkanlığına aday olmayacağını ve liste çalışması yapmadığını ilan etmesinin ardından, birlikte hareket ettiği isimlerden Mehmet Yaşar'ın aday olacağı, seçimlere müdahil olmayacağını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da onayını aldığı bilgisi kamuoyuna yansıdı. Bugün akşam saatlerinde ise mevcut başkan Recep Durul, kendi iradesiyle aday olmayacağını ve kulübe dışarıdan destek vereceğini açıkladı.

"Kendi irademle aday olmuyorum"

Bayrak değişimi yaşanacağını belirten Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Çekilmeye karar verdim. Hayırlısı inşallah. Kocaelispor'umuza elimizden geldiği kadar katkı vermeye çalıştık. Bu bir bayrak değişimi olsun. Ama hangi isim gelir, ne olur biter bilmiyorum. Şu an Mehmet Yaşar ismi var ama başka isimler olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Başkası adına konuşamam ama kendi adıma ben aday olmayacağım. Bu iş yorucu bir iş. Dinleneceğim. Kendi irademle yapıyorum bunu. Kimsenin etkisi yok. Hiçbir sıkıntı yok. Gönlü burada olmak isteyen çok insan var ama bu iş meşakkatli, yorucu ve kutsal bir görev. En iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Şükürler olsun ki Kocaelispor bayrağını en yukarıya taşımaya çalıştık. Kocaelispor'umuz 1. Lig'den Süper Lig'e şampiyon olarak çıktı. Süper Lig'de de başarılı sezon geçirdi. Ben de dinlenme ihtiyacı hissediyorum" dedi.

Maçlara gitmeye devam edeceğini ve camianın içinde olacağını vurgulayan Durul, "Yalnız bırakmayacağız. Yine elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bırakıp gitmek yok, üstümüze düşeni yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu. Durul, son olarak yarın camiaya açıklama yapacağını söyledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

