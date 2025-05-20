Kocaelispor'da Başkanlık Krizi ve Yeni Yapılanma - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaelispor'da Başkanlık Krizi ve Yeni Yapılanma

Kocaelispor\'da Başkanlık Krizi ve Yeni Yapılanma

Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da, teknik direktör ve futbolcu arayışlarının yanı sıra kulüp başkanlığı için yeni isimlerle görüşmeler yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tanınmış iş insanlarına başkanlık teklifi yaparken, taraftarın tepkileri de sürüyor.

20.05.2025 18:10  Güncelleme: 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Kocaeli spor'da yeni sezon yapılanması futbolcular ve teknik ekiple sınırlı kalmadı. Mevcut kulüp başkanı Recep Durul teknik direktör ve futbolcu arayışını sürdürürken kulübün başarısında en büyük pay sahibi olarak görülen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kulüp başkanlığı için 3 isimle birkaç kez görüşme yaptı. Bu gelişme eski başkanların sosyal medya üzerinden yaptığı göndermelere de yansıdı.

Trendyol 1.Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e katılma hakkı elde eden Kocaelispor'da yeni dönem yapılanması sürüyor. Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktör arayışına çevrildi. Yerli ve yabancı isimlerden oluşan 5-6 kişilik havuz oluşturduklarını ve belirledikleri uygunluk kriterleri karşılayan ismi belirlemek için titizlikle çalışma yürüttüklerini belirten kulüp başkanı Recep Durul bir hafta içinde yeni teknik direktörü açıklayacağını ilan etti. Kocaelispor'da Başkan Durul, teknik ekip ve futbolcularla ilgili görüşmeler yürütürken, takımın şampiyonluğunda en büyük pay sahibi olarak görülen ve sezon boyu finans konusunda ciddi destekler sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kulüp başkanı arıyor.

Tanınmış iş insanlarından 3'üne başkanlık teklif edildi, 1'i sıcak bakıyor

Bir süredir kamuoyuna da yansıyan gelişmeler yaşayan Kocaelispor'da taraftarın kupa töreninde dahi tepki gösterdiği Başkan Durul ve yönetiminin Süper Lig için yeterli olmayacakları, ekonomik olarak güçlü, sporu seven, ekonomi yönetiminde ve kaynak bulmada yetkinliği tartışılmayacak isimler üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi. Büyükşehir belediye başkanı Büyükakın'ın şu ana kadar; bankacılık ve finans sektörünün en üst düzey kurumlarında yöneticilik yapmış, son 12 yıldır da Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanı olan Tevfik Bilgin, Kocaelisporlu olduğunu bilinen ve atçılık faaliyetlerinde bulunan Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İzmitli İbrahim Aracı ve Kocaeli'de tramvay ve metro hatları işini yapan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güneş'e başkanlık için teklif götürdüğü, bunun yanı sıra yönetimde yer alması için iş adamlarıyla haricen görüşmeler yaptığı bildirildi.

Metin Güneş, anlaşmaya en yakın isim

Taraftarın olağanüstü kongre çağrısı yaptığı Kocaelispor'da Büyükakın'ın birkaç kez görüşme yaptığı isimlerden Aracı ve Bilgin'in Kocaelispor başkanlığını reddettiği, anlaşmaya en yakın ismin Metin Güneş olduğu, Süper Lig yapılanmasında kulübün geçmişinde ve başarısında emeği olan tanınmış spor insanlarıyla da görüşmeler yapacağı öğrenildi. Gebze- Darıca metro hattı, Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı yapım işlerinin ardından Körfez ilçe ile Kartepe ilçesini birbirine bağlayacak Körfezray metro hattının da yapım işini alan firmanın sahibi Metin Güneş'in kulüp başkanlığı için el sıkışmak üzere olduğu ifade edildi.

Mevcut başkan Recep Durul ve eski başkanlar arasında göndermeler yaşanıyor

Diğer yandan Kocaelispor Kulübü'nün eski başkanlarının sosyal medya aracılığıyla birbirlerine paylaşımlar aracılığıyla göndermede bulunması, taraftarın gündemine yerleşti. Kulübün bir önceki başkanı Engin Koyun, kendi yönetiminde yer aldıktan sonra başkan adayı olan ve kongreyi kazanan Recep Durul'a yaptığı göndermede; "Tarih boyu ihanetle bir yere gelenler yine ihanetle yok olmuştur" paylaşımını yaptı. Koyun'un paylaşımının ardından, takımı amatörden yeniden profesyonel liglere çıkaran, camiada 'orgeneral' lakaplı daha önceki başkan Bahri Yavuz da "Ona öyle demezler. Başkasının lafıyla gelen, başkasının lafıyla gider derler. Hayat bu, öğretir." Sözlerini paylaştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Tahir Büyükakın, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor'da Başkanlık Krizi ve Yeni Yapılanma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF, Galatasaray’ın kupa talebini kabul etti TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti
DEVA’dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP’ye katıldı DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olacak mı Canlı yayında açıkladı Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Süper Lig’in 4 şanssız ismi Gittikleri takım küme düşüyor Süper Lig'in 4 şanssız ismi! Gittikleri takım küme düşüyor
Gaziantep’te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı Gaziantep'te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı
Volkan Demirel, Ali Koç’un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı Volkan Demirel, Ali Koç'un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Ligi’nde Süper Lig’e yükseldi Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Ligi'nde Süper Lig'e yükseldi
Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum
Bandırmaspor, Süper Lig yolunda finalin kapısını araladı Bandırmaspor, Süper Lig yolunda finalin kapısını araladı
16 yaşındaki çocuğun çıkardığı yangın evi kül etti Yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı 16 yaşındaki çocuğun çıkardığı yangın evi kül etti! Yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı
Özel’in “yerel diktatör“ çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik’ten sert tepki Özel'in "yerel diktatör" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki

18:18
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
17:51
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
16:55
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
16:35
DEM Parti, CHP’yi ziyaret etti Özgür Özel’den Bahçeli’nin ’’komisyon’’ çağrısına destek
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin ''komisyon'' çağrısına destek
15:24
Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçak “yasaklı“ sayılmadı
Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
23:18
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
23:16
Trump’la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna’nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
23:05
Portekiz ayakta Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar
22:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil
22:44
2. Lig yolunda finalistler belli oldu
2. Lig yolunda finalistler belli oldu
22:34
İstanbul’da giyim mağazasına kurşun yağdırdı 5 yaralı var
İstanbul'da giyim mağazasına kurşun yağdırdı! 5 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 18:47:54. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaelispor'da Başkanlık Krizi ve Yeni Yapılanma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.