Kocaelispor'da Berkay Dabanlı ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Kocaelispor'da Berkay Dabanlı ile yollar ayrıldı

25.05.2022 13:12
Kocaelispor'da Berkay Dabanlı ile yollar ayrıldı

Kocaelispor'da devre arası takıma katılan Berkay Dabanlı'nın sözleşmesindeki madde devreye girdi.

Kocaelispor'da devre arası takıma katılan Berkay Dabanlı'nın sözleşmesindeki madde devreye girdi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi alt lige düşmeye dayalı fesih hakkı maddesiyle sonlandırıldı.

TFF 2. Lig'e düşen Kocaelispor'da ayrılıklara bir yenisi eklendi. Devre arası takıma katılan Berkay Tolga Dabanlı'nın sözleşmesinde bulunan madde gereği oyuncuyla yollar ayrıldı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berkay Tolga Dabanlı'nın sözleşmesi, sözleşmesinde yer alan alt lige düşmeye dayalı fesih hakkı maddesinin kullanılmasıyla kulübümüz tarafından feshedilmiştir. Berkay'a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kocaelispor'da Berkay Dabanlı ile yollar ayrıldı
Kocaelispor'da Berkay Dabanlı ile yollar ayrıldı

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Berkay Dabanlı, Spor, Son Dakika

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