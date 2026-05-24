Kocaelispor\'da Durul Güven Tazeledi

Tek aday olarak girdiği olağan seçimli mali genel kurulda güven tazeleyen Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, yönetim kurulunda fazla değişikliğe gitmedi. Durul yönetimden yalnızca 7 ismi değiştirdi. Yedek listeden yönetime giren tek isim ise iki kongre arasında yaşanan yönetici istifalarının ardından yönetim kuruluna davet edilen Mert Kavşut oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, olağan seçimli mali genel kurulunu tamamladı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Recep Durul oy çokluğuyla yine başkan seçildi. Kongreye 3 gün kala, Mehmet Yaşar ve Veli Başkurt'un aday olmayı düşündüklerini kamuoyuna yansıtmalarının ardından adaylıktan çekildiğini belirten Recep Durul, seçime bir gün kala Yaşar ve Başkurt'un aday olmaktan vazgeçtiklerini açıklamaları üzerine tek ve doğal aday olarak salona girdi. Aday listesinin okunmasının ardından Recep Durul yeniden göreve seçildi. Durul'un konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığı esnada bir grup delege salondan ayrıldı. Durul'un 7 ismi yenilediği yönetim kurulu listesinde yeterli değişikliğe gitmediği gerekçesi memnuniyetsizlik ve eleştiri konusu oldu.

Değişimi yeterli bulmayanlar salonu terk etti

Kocaelispor'da güven tazeleyerek bir dönem daha başkanlığa seçilen Recep Durul'un kendisi dışındaki 20 kişilik yönetim kurulunda asil olarak; Ahmet Arık, Burak Gülener, Engin Arat, Erkan Bilgiç, Gürhan Darcan, Haşmet Uçar, İsmail Yaman, Kadir Genç, Kamil Sert, Kani Furkan Kaçar, Mert Kavşut, Mustafa Tanrıkulu, Niyazi Şahin Gündoğdu, Ömür Öztürk, Rafet Kırgız, Sefa Ertuğ, Serkan Akpolat, Serkan Bulut, Veli Başkurt, Zeynel Abidin Akyol yer aldı. 21 kişilik yedek listede ise Ercan Fırıncı, Çetin Zerenoğlu, Adnan Ulusoy, Mehmet Orhan Dursun, Murat Durul, Burak Kanpara, Ahmet Baha Turan, Halil Yüksel, Menderes Kaya, Tarık Gürgen, Yusuf Albayrak, Mustafa Şener, Abdulkadir Yılmaz, Tunç Altın, Mikail Pehlivan, Veysel Köksal, Mustafa Ay, Erol Gür, Muhammed Kılıç, Orçun Aygül ve Okan Akman'a görev verildi.

Tüm kurulların asil ve yedek üyeleri

Denetleme kurulu asil listesinde; Ali Karaca, Mehmet Tamer Solakoğlu, Özlem Feyzioğlu, Fikret Gökmen ve Necat Çakır, yedek listesinde ise Abdullah Eryarsoy, Altan Temirtaş, Emre Aydınoğlu, Eyüp Gökmen Filinte ve Samet Balabancı yer buldu. Disiplin kurulunda asil listede; Yunus Emre Kurt, Selim Ordu, Vedat Özdenizer, İsmail Taş ve Muzaffer Gürfidan, yedek listede ise Muhammed Seydaoğlu, Halit Gedik, Mesut Baki Efe, İbrahim Varol ve Yücel Gül yer buldu. Sicil kurulu asil listesinde; Cengiz Sarıbay, Hüseyin Acurman, Engin Korukır, Burak Çelik ve Burçin Bıçakçı, yedek listesinde ise Yücel Mısırlıoğlu, Ongan Uzunoğlu, Yahya Yalçın, Ahmet Talha Özdemir ve Yasin Çıktay isimleri yer aldı.

4 yönetici istifa etmiş, 2 yedek üye yönetime davet edilmişti

Kocaelispor'da Recep Durul kendisiyle birlikte 21 kişilik olan yönetim kurulunun yüzde 35'ini değiştirdi. Asil listeden 7 isimle yollar ayrıldı. Önceki kongrede yönetim kurulu yedek listesinde yer alan 21 isimden sadece Mert Kavşut yeni yönetime dahil olan isim oldu. Kavşut iki kongre arasında asil üyelerin istifasının ardından yönetim kuruluna davet edilmişti. Yönetim kurulundan ayrılanlar 9 isim; Ahmet Şahin, Bilal Cem Acar, Fazile Ayşe Özkurt, Orhan Dönmez, Osman Çakır, Ramazan Daş, Selçuk Kösemen, Serkan Bozbağ ve Yaşar Can Arslan oldu. Bu isimlerden Bilal Cem Acar, Yaşar Arslan, Selçuk Kösemen, Osman Çakır ise görev süresinde yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle yönetim kurulundan affını istemiş, yerlerine ise Okan Yıldırım ve Mert Kavşut yönetim kuruluna davet edilmişti. Okan Yıldırım ise herhangi bir kurulda görev almadı.

Yönetim kurulu yedeklerinden 11 isim gitti, 12 isim geldi

21 kişilik yönetim kurulu yedek listesinden 11 isim çıkarıldı, 1 isim de asil listeye alındı. Yolların ayrıldığı isimler; Okan Yıldırım, Cengiz Öztürk, Abdullah Parlak, İsmail Ufuk Duvarcı, Mehmet Kördemir, Ahmet Bilgiç, Murat Seymen, Mehmet Kut, Özcan Çeliktir, Enes Taban ve Ekin Akyollu oldu. 9 isim bu kongrede de yedek yönetim kurulu listesindeki yerini korudu. 12 yeni isim ise yedek listede yer buldu. O isimler ise şöyle: Ercan Fırıncı, Çetin Zerenoğlu, Adnan Ulusoy, Mehmet Orhan Dursun, Murat Durul, Burak Kanpara, Ahmet Baha Turan, Yusuf Albayrak, Mikail Pehlivan, Erol Gür, Muhammed Kılıç ve Okan Akman.

Denetleme kurulu yüzde 70 değişti

5 asil ve 5 yedek ismin yer aldığı denetleme kurulunun asil üyeleri; Kıvanç Türkmen, Tekin Polat ve Emre Aydınoğlu, yedek üyeleri; İsmail Demir, Mehmet Fidan, İsmail Kara, Muharrem Çağlayan yeni dönemde kendilerine yer bulmadı. Asil üyelerden Ali Karaca ve Özlem Feyzioğlu göreve devam ederken yedek listenin değişmeyen tek ismi ise Altan Temirtaş oldu. Önceki yönetimde disiplin kurulu asil üyesi olan Abdullah Eryarsoy yeni dönemde denetleme kurulu yedek listesine yazıldı. Asil listede yer alan bir diğer isim M. Tamer Solakoğlu ise önceki dönemde sicil kurulunda asil üye olarak görev yaptı. Denetleme kuruluna yeni dahil olan asil isimler; Fikret Gökmen ve Necat Çakır, yedeklerde ise Emre Aydınoğlu, Eyüp Gökmen Filinte ve Samet Balabancı oldu.

Disiplin kurulunda 3 isim değişti

5 asil ve 5 yedek olmak üzere toplam 10 ismin yer aldığı disiplin kurulunda 3 değişikliğe gidildi. Kurulda görev yapan asillerden; İsmail Taş, Vedat Özdenizer, Muzaffer Gürfidan, yedeklerden; Halit Gedik, Mesut Baki Efe, İbrahim Varol, Yücel Gül görevde kaldı. Abdullah Eryarsoy'un kurul değiştirdiği listede tek ayrılan ise Şenol Çalım oldu. Eryarsoy ve Çalım'ın yerine Yunus Emre Kurt, Selim Ordu dahil oldu. Yedek listede ise Tarık Atasu ayrılırken Muhammed Seydaoğlu listeye girdi.

Sicil kurulu asil üyeleri tamamen değişti

Toplam 10 kişilik sicil kurulunda 5 asil üyenin tamamı değişti. Sinan Üner, M.Tamer Solakoğlu, Yusuf Güneş, Muzaffer Kurt, Özcan Özer'den boşalan kurulda Cengiz Sarıbay, Hüseyin Acurman, Engin Korukır, Burak Çelik, Burçin Bıçakçı'ya görev verildi. Kurulun yedek listesinde ise bir tek Yasin Çıktay değişmedi. Cemal Uzun, İsmail Özdemir, Atilla Sevilmiş ve Erhan Bilek'in yerine de yedek listeye Yüksel Mısırlıoğlu, Ongan Uzunoğlu, Yahya Yalçın ve Ahmet Talha Özdemir yazıldı. - KOCAELİ