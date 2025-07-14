Kocaelispor\'da Furkan Özyapı ile Ayrılık

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da Furkan Özyapı ile yollar ayrıldı.

Trendyol Süper Lig hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Kocaelispor bir yandan dış transferleri yaparken, bir yandan da iç transferi yürütüyor. Kadrosunda düşünmediği isimlerle görüşmeler yapan yeşil-siyahlılarda bu akşam Furkan Özyapı ile yollar ayrıldı. Karşılıklı anlaşmayla ayrılık kararı alındığı açıklanan duyuruda Kocaelispor şu ifadeleri kaydetti:

"Futbolcumuz Furkan Özyapı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Furkan Özyapı'ya devam eden kariyerinde başarılar dileriz." - KOCAELİ