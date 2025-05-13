Kocaelispor'da İstifa Sonrası Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaelispor'da İstifa Sonrası Açıklama

Kocaelispor\'da İstifa Sonrası Açıklama

Kulüp Başkanı Durul, teknik asbaşkan Çakır'ın istifasını değerlendirerek, hizmetlerin aksamayacağını belirtti.

13.05.2025 23:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Kocaelispor'da teknik Asbaşkan Osman Çakır'ın istifasının ardından kulüp başkanı Recep Durul, "Kendi bileceği iştir. Bir kişi gitti diye hizmetimizin aksayacağı anlamına gelmez. Kocaelispor'da bu işi yapacak çok kişi var. Hayırlı olsun" dedi.

Kocaelispor'da Asbaşkan Osman Çakır'ın istifasının ardından Kulüp Başkanı Recep Durul, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Kişilerin kulüpten ve yönetimden üstün olmadığının altını çizen Durul, "Osman Çakır yönetim kurulundan arkadaşımız. Görev yapmak istemediğini belirtmiş. Fikir ayrılığından bahsetmiş. Edebilir, tabii ki. Bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Kocaelispor'da bu işi yapacak çok kişi var. Kimse merak etmesin" dedi.

"Bir kişinin gitmesi hizmetin aksayacağı anlamına gelmez"

İstifanın yönetim tarafından da kabul gördüğünü belirten başkan Recep Durul, "Bu konularda Kocaelispor bir kişiye bağlı değildir. Dolayısıyla kaldığı yerden diğer arkadaşlarla ve farklı ekiplerle birlikte bu işi devam ettireceğiz. Ondan yana sıkıntımız yok. Bir kişinin gitmesi demek hizmetimizin, görevimizin aksayacağı anlamına gelmez. Kaldı ki daha önce başka isim o görevdeydi. Osman Çakır'ı da oraya ben getirdim. Futbol şubesinin başına koyan, teknik asbaşkan yapan kişi de benim. O görevi ona layık gördüm. Kendisi ayrılmak istemiş, kendi bileceği iştir. Hayırlı olsun. Yapacak bir şey yok" dedi.

"İstifa eden gider, Kocaelispor işine devam eder"

Sosyal medyada taraftarın gösterdiği tepkilerle ilgili olarak da kulüp başkanı Durul, "Kasıtlı yapılan şeyler. Yorumlara göre hareket etmiyoruz. Takımı şampiyon yaptık. Herkes bunun tadını çıkarsın. Biz de kendimizi Süper Lig'e hazırlıyoruz. Böyle şeylere takılmaya gerek yok. Bir yöneticinin istifa etmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Biz Kocaelispor camiasıyız. Kimse Kocaelispor'dan da, yönetimden de büyük değil. Dolayısıyla istifa eden gider, Kocaelispor işine devam eder. Sıkıntı yok" ifadelerini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Osman Çakır, Recep Durul, Politika, kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor'da İstifa Sonrası Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balık Ayhan hayatını kaybetti Balık Ayhan hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali yüksek AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek
PKK’nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada İki kentte komisyon kurulacak PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! İki kentte komisyon kurulacak
DEM Parti MYK’sı süreci ele aldı: İmralı’yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek
Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti
Akaryakıta çifte zam geliyor Akaryakıta çifte zam geliyor
25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı 25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı
Otomotiv devinde kriz büyüyor 10 bin kişi daha işten çıkarılacak Otomotiv devinde kriz büyüyor! 10 bin kişi daha işten çıkarılacak
Tonlarca altın satıldı Talep patlaması var Tonlarca altın satıldı! Talep patlaması var
Ebru Gündeş’in telif davasında karar çıktı Ebru Gündeş'in telif davasında karar çıktı

01:03
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor
Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
20:52
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
18:15
ABD Başkanı Trump: İstanbul’a Marco Rubio gidecek
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek
09:47
Kocaelispor’dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
Kocaelispor'dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
09:36
Şırnak’ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle “geçici özel güvenlik bölgesi“ ilan edildi
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
09:35
Toplaması tutku, kilosu 900 lira Altın bulan bu kadar sevinmiyor
Toplaması tutku, kilosu 900 lira! Altın bulan bu kadar sevinmiyor
09:27
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
09:24
Devlet Memurları Kanunu değişebilir Mobbing de gündemde
Devlet Memurları Kanunu değişebilir! Mobbing de gündemde
09:19
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
09:09
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
09:01
Sur cinayetleri davasında şok karar Ayşenur’un ailesi harekete geçti
Sur cinayetleri davasında şok karar! Ayşenur'un ailesi harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 01:38:10. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaelispor'da İstifa Sonrası Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.