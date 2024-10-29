Kocaelispor'da Sağlam'dan Kazanmak İçin Strateji

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Fatih Karagümrük maçı öncesi yaptığı açıklamada "Kazanamıyorsan kaybetmemek lazım" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Kocaelispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi değerlendirmelerde bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Sağlam, "MKE Ankaragücü maçını kazansaydık ligin puan farkını koruyor olurduk. İstemediğimiz bir mağlubiyet oldu. 3 puan kaybettik ama bizi karamsarlığa itecek, olumsuz düşüncelere sevk edecek bir durum yok. Kötü goller yedik. Biz savunma işini total bakıyoruz. En öndeki oyuncunun desteği, katkısıyla en arkadakinin ona yardımı düşüncesi içerisindeyiz. Yani herkesin işin içinde olduğu bir bakış açısına sahibiz. Zaten yediğimiz gollerde de bunu net bir şekilde görüyoruz. En öndeki oyuncularımızın sorumluluk almaması, orta saha oyuncularının karşılamaması, arkadaki oyuncularımızın basit hatalarla pozisyonu devam ettirmesi neticesinde goller yedik. Dolayısıyla nasıl bundan önceki süreçte takım savunmasıyla alakalı güzel şeyler söylerken herkesi işin içine katıyorsak olumsuz işlerde de herkese hak ettiği ölçüde payını vermek lazım. Mutlaka herkeste sorumluluk almalı" diye konuştu.

"Süper Lig adayları içerisinde en belirgin adaydan biri olduğumuzu gösterebilmeliyiz"

"4 haftadır gol yemeyen, gol yemeyenin dışında nadir pozisyon veren bir takımın bu kadar kolay pozisyon vermesi takım zafiyetidir" diyen Sağlam, "Bunu biz aştık diye düşünüyorduk. Bu maçı anlık olumsuzluk olarak değerlendirmek istiyorum. Bu maçı bir kenara bırakmamız lazım. Ama gerekli dersleri alarak bırakmamız lazım. Çünkü yine özellikle milli takım arasından önce 2 çok önemli ve zorlu karşılaşmamız var. Cumartesi günü Karagümrük'le oynayacağız. Ligin iyi takımlarından bir tanesi. Son haftalarda bu grafiği yükselen bir takım. Özellikle taraftarımızın da desteğiyle orada güzel bir atmosfer içerisinde yeniden bu ligin en iyi futbol oynayan, bu ligin takım olgusunu en ön plana en iyi çıkaran ve Süper Lig adayları içerisinde en belirgin adaydan biri olduğumuzu gösterebileceğimiz bir mücadeleyi futbol kalitesini ve tabii ki sonrasında sonucu da almak gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Marcao bugün takımla beraber antrenmanlara başlayacak"

Oyuncularına sonuna kadar güvendiğini dile getiren Sağlam, "Bir olumsuzluk yaşadık. Ama bunu bir kenara bıraktık. Karagümrük maçıyla başlayan inşallah galibiyet serisini bu çocuklar başlatacaklar. Buna inanıyorum. Takımda Caner'in bir sakatlığı var. Çok kötü değil. Raporlar doğrultusunda çok uzun sürecek bir sakatlık gibi görünmüyor. Bir iki gün içerisinde tedavisine bakıp cumartesi günüyle alakalı nasıl bir tablo ortaya çıkacağına bakacağız. Kendisi zaten dirençli, ağrı eşiği yüksek bir oyuncu. O yüzden o da en kısa sürede aramıza dönecektir. Marcao bugün takımla beraber antrenmanlara başlayacak. Fiziksel durumu iyi. Kısa sürede maç oynayacak seviyeye getirmeye çalışacağız. Caner dışında antrenmana katılmayan oyuncumuz yok. Mağlubiyet yaşadık. Kötü oynadık, hata yapıyoruz derken aslında ikinci devreye çok iyi bir başlangıç, sonrasında pozisyonlar ürettik, golü bulduk. Oyunu elimize geçirdik. Yani şansızlık demeyeyim de biraz da beceriksizliği söylemem lazım. Öyle bir gol yemememiz gerekiyordu. Hiç pozisyon yokken gol yedik. Bunlar futbolda var" ifadelerini kullandı.

"Kazanamıyorsan kaybetmemek lazım"

"Kazandığınız sürece her şey sizin neyinize gelişecektir" diyen Sağlam, "Olayın bence çözümü burada. Onun için kazanmak lazım. Kazanamıyorsan kaybetmemek lazım. Çünkü bir puanın da ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Belki de sıralama böyle devam ederse bir puan belki siz 4-5 puan yukarıya çıkaracağı anlarda olacak. Cumartesi gününe iyi hazırlanacağız. Oyuncularımız üzüldüler ama morali şu an iyi. Cumartesi gününe kadar onları maça hazırlamaya çalışacağız. İnşallah taraftarımız da bu hafta sorumluluk alacak. Deplasmanda tribünlerdeki o coşkunun, atmosferin oyunu ne kadar etkilediğini, hakemi ne kadar etkilediğini görüyoruz. Aleyhimize çok rahat kararlar verebiliyorlar. O yüzden cumartesi günü tabii biz sahaya çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız. Ama taraftarımız da bu hafta bence biraz daha sorumluluk almalı ve hem rakibi hem hakemleri etkileyecek yoğun atmosferi, hatta İsmet Paşa ruhunu oraya taşımalı" dedi.

Antrenman öncesi futbolcular Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla sahada dev bayrak açtı. Daha sonra sporcular antrenman yaparak günü tamamladı. - KOCAELİ