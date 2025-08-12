Kocaelispor\'da Wieteska\'dan Kötü Haber

16 yıl aradan sonra Trabzonspor deplasmanıyla Süper Lig serüvenine başlayan Kocalispor'da maçın 21. dakikasında sakatlanan Wieteska'dan kötü haber geldi. Deneyimli oyuncunun sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayan Kocaelispor'da Mateusz Wieteska sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Savunma oyuncunun sağlık durumuyla yapılan açıklamada, sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana geldiği ve tedavisine başlandığı duyuruldu. - KOCAELİ