Kocaelispor'dan Hakem Atama Sistemine Destek - Son Dakika
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Kocaelispor'dan Hakem Atama Sistemine Destek

Kocaelispor\'dan Hakem Atama Sistemine Destek

Kocaelispor, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni atama sistemine destek vererek adalet ve şeffaflık vurguladı.

16.01.2025 21:42
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Kocaelispor bugün Merkez Hakem Kurulu tarafından kamuoyuna açıklanan Veri Tabanlı Atama Sistemi'ne destek geldi. Kulüpten yapılan açıklamada "Sorunları çözmek amacıyla alınan cesur ve yenilikçi kararları destekliyoruz. Futbolda adaletin ve şeffaflığın artacağına inanıyoruz" denildi.

Trendyol 1. Lig'in lideri Kocaelispor'dan günün geç saatlerinde basın, medya ve hakemler hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hafta sonu oynayacağımız lig karşılaşması öncesinde, Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan hakem ataması konusunda taraftarlarımızın dile getirdiği endişe ve rahatsızlıkları yakından takip etmekle birlikte Kocaelispor Kulübü olarak; TFF'nin uzun yıllardır süregelen sorunları kökten çözmek amacıyla hakem yönetimini bağımsız bir kuruluşa devretme dahil olmak üzere aldığı cesur ve yenilikçi kararları destekliyor, bu girişimlerin Türk futbolunun gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Ayrıca, 20. hafta itibarıyla Süper Lig ve 1. Lig'de uygulanacak olan VETAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) kapsamında, hakem ve yardımcı hakem atamaları 41 kritere dayanan bir algoritma ile otomatik olarak belirlenecek olup, bu atamalar hakemlere doğrudan veya posta yoluyla iletilecektir. Futbolumuzda adalet ve şeffaflığı artıracağına inandığımız bu gelişmenin de her türlü desteği hak ettiğini düşünmekteyiz. Hakem atamaları, TFF tarafından pek çok parametre gözetilerek büyük bir titizlikle gerçekleştirilmektedir. Hafta sonu karşılaşmamızı yönetecek hakem heyetine güvenimiz tamdır. İnancımız odur ki müsabaka adil bir şekilde yönetilecek hiçbir iç ve dış etki maç sonucuna tesir etmeyecektir. Bununla birlikte, taraftarlarımızın hassasiyetlerini anladığımızı, kulübümüzün menfaatlerini her zaman ön planda tutarak süreci yakından takip ettiğimizi özellikle ifade etmek isteriz. Gerekli görüldüğü takdirde kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğimizi hatırlatır, tüm camiamıza sağduyu çağrısında bulunuruz." - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor'dan Hakem Atama Sistemine Destek - Son Dakika

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