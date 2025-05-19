TFF 1. Lig'de şampiyonluğunu haftalar öncesinden ilan ederek Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oluyor.
Demokrat Kocaeli'de yer alan habere göre; Yaşanan şampiyonluğa rağmen deneyimli teknik adam İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Kocaelispor, geçtiğimiz sezon Samsunspor'da görev yapan Markus Gisdol ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Yeşil-siyahlıların Gisdol ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilirken, kalan ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzaların atılması beklendiği ifade edildi.
Samsunspor'u çalıştıran ve adından başarılı performansıyla sıkça söz ettiren Alman teknik adam Markus Gisdol, Süper Lig'deki 30 maçında 11 galibiyet 11 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik performans sergilemişti.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor'dan sürpriz hamle! Yeni teknik direktörü belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?