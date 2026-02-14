Kocaelispor Deplasmanda İstikrarsız - Son Dakika
Kocaelispor Deplasmanda İstikrarsız

14.02.2026 11:50
Kocaelispor, deplasmanlarda kaybettiği puanlarla inişli çıkışlı bir performans sergiliyor.

Trendyol Süper Lig'de deplasman maçlarında yaşadığı puan kayıpları nedeniyle dalgalı performans sergileyen Kocaelispor, son deplasman galibiyetiyle çıkış yakalayarak tabloyu tersine çevirmeyi hedefliyor.

Yeşil-siyahlı ekip, bu sezon elde ettiği 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 27 puanla 9. sırada bulunuyor.

Sezona istediği gibi başlayamayan Körfez temsilcisi, ilk 7 haftada yalnızca 2 puan toplayarak kötü grafik sergiledi. Sonraki süreçte toparlanma sinyali veren Kocaelispor, inişli çıkışlı performansıyla orta sıralarda yer aldı.

Ligin 8'inci, 9'uncu ve 10'uncu haftalarında ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Alanyaspor'u mağlup ederek 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan yeşil-siyahlılar, sonraki dönemde benzer seri oluşturamadı.

Kocaeli temsilcisi, yarın 14.30'da Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda karşılaşacağı Gaziantep FK mücadelesinde hem hedeflediği istikrarlı grafiği sürdürebilmeyi hem de sahadan galibiyetle ayrılarak 28 puanla 8. sırada bulunan Gaziantep temsilcisinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

İstikrarı deplasman bozuyor

Kocaelispor'un istikrarlı sonuçlar alamamasında deplasman performansı belirleyici oldu. Bu sezon dış sahada yalnızca TÜMOSAN Konyaspor ve Zecorner Kayserispor'u mağlup eden Kocaelispor, deplasmanda oynadığı 10 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı ve 9 puan toplayabildi.

Kocaeli ekibinde iç sahada ise tam tersi tablo göze çarpıyor. Kocaelispor, sahasında oynadığı 11 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puan topladı.

Teknik direktör Selçuk İnan, daha önce görev yaptığı Kasımpaşa ve Gaziantep FK'de de benzer deplasman performansı sergiledi. İnan, Kasımpaşa ile ligde çıktığı 5 deplasman maçında puan alamazken, Gaziantep FK ile 21 deplasman karşılaşmasında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı.

