Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Milli araya 5-0'lık Çorum FK galibiyetiyle moralli giren sarı-lacivertliler, ara sonrasında da 3 puan almayı hedefliyor. Yarın 19.00'da Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Kocaelispor - Fenerbahçe maçında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Murat Altan yapacak.

FENERBAHÇE LİGDE 43'ÜNCÜ KEZ KOCAELİSPOR'A RAKİP

Sarı-lacivertliler, yarın ligde Kocaelispor ile 43'üncü kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 42 maçta Fenerbahçe, 22 galibiyet aldı. 13 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken 7 kez ise Kocaelispor üstünlük kurdu. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 76 gol sevinci yaşarken, kalesinde 33 gol gördü.

İRFAN CAN KAHVECİ LİGDE SON 3 DEPLASMANI BOŞ GEÇMEDİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de son 3 deplasman maçında da gol attı. Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Çorum FK deplasmanlarında fileleri havalandıran İrfan Can, Kocaelispor karşısında teknik direktör Emre Belözoğlu'nun önemli kozlarından birisi olacak.

3 EKSİK

Fenerbahçe, Kocaelispor'a konuk olacağı maçta 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake'nin yanı sıra kart cezalısı olan Archie Brown bu maçta forma giyemeyecek.

SEMEDO SINIRDA

Sarı-lacivertli ekibin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, Kocaelispor maçı öncesi kart sınırında bulunuyor. Semedo, Kocaelispor maçında sarı kart görmesi halinde 13'üncü haftadaki Erzurumspor FK maçında cezalı duruma düşecek.