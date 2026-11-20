Kocaelispor deplasmanında Fenerbahçe 3 eksikle kazanmayı amaçlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, yarın 19.00'da Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, sakat Asensio ve Ake ile cezalı Brown'un yokluğunda 3 puanı hedefliyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Milli araya 5-0'lık Çorum FK galibiyetiyle moralli giren sarı-lacivertliler, ara sonrasında da 3 puan almayı hedefliyor. Yarın 19.00'da Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Kocaelispor - Fenerbahçe maçında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Murat Altan yapacak.
FENERBAHÇE LİGDE 43'ÜNCÜ KEZ KOCAELİSPOR'A RAKİP
Sarı-lacivertliler, yarın ligde Kocaelispor ile 43'üncü kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 42 maçta Fenerbahçe, 22 galibiyet aldı. 13 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken 7 kez ise Kocaelispor üstünlük kurdu. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 76 gol sevinci yaşarken, kalesinde 33 gol gördü.
İRFAN CAN KAHVECİ LİGDE SON 3 DEPLASMANI BOŞ GEÇMEDİ
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de son 3 deplasman maçında da gol attı. Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Çorum FK deplasmanlarında fileleri havalandıran İrfan Can, Kocaelispor karşısında teknik direktör Emre Belözoğlu'nun önemli kozlarından birisi olacak.
3 EKSİK
Fenerbahçe, Kocaelispor'a konuk olacağı maçta 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake'nin yanı sıra kart cezalısı olan Archie Brown bu maçta forma giyemeyecek.
SEMEDO SINIRDA
Sarı-lacivertli ekibin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, Kocaelispor maçı öncesi kart sınırında bulunuyor. Semedo, Kocaelispor maçında sarı kart görmesi halinde 13'üncü haftadaki Erzurumspor FK maçında cezalı duruma düşecek.
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