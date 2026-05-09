Kocaelispor - Fatih Karagümrük Maçında İlk Yarı Golsüz Beraberlik

09.05.2026 21:14
Trendyol Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada konuk takımda Tiago Çukur ceza yayının solunda Serginho verkaç yaptı. Bu oyuncunun kalenin sol üst köşesine sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

41. dakikada sol kanattan topu taşıyan Serginho, ceza yayının önünde şut denedi, son anda araya giren savunma topu kornere çeldi.

44. dakikada serbest vuruş kullanan Ahmet'in ortasında arka direkte topla buluşan Show sağ ayağının üstüyle topu kaleye göndermeyi denedi ancak top yan ağlarla kaldı.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Can Alp

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic, Massadio Haidara, Mahamadou Sissoho, Cafumana Show, Can Keleş, Joseph Nonge Boende, Daniel Agyei, Serdar Dursun

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Habib Ali Keita, Karol Linetty, Darko Churlinov, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Tayfur Bingöl, Esat Yusuf Narin, Rigoberto Rivas

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Ricardo Esgaio, Davide Biraschi, Igor Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp, Bartuğ Elmaz, Matias Kranevitter, Berkay Özcan, Shavy Babicka, Serginho, Tiago Çukur,

Yedekler: Berke Can Evli, Daniele Verde, Tarık Buğra Kalpaklı, Fatih Kurucuk, Sam Larsson, Burhan Ersoy, Muhammed Kadıoğlu, Barış Kalaycı, Ahmed Traore, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Sarı kart: Cafumana Show (Kocaelispor) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

