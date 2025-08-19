Kocaelispor Fenerbahçe'ye Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kocaelispor Fenerbahçe'ye Hazırlanıyor

19.08.2025 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, Fenerbahçe maçı için iddialı bir şekilde hazırlanıyor; oyuncular moral dolu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'da moraller iyi. Oyunculardan Can Keleş, Fenerbahçe maçında savaşacaklarının altını çizdi. Anfernee Dijksteel ise hocası nerede görev verirse orada oynayacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, günü tek antrenmanla geçirdi. Alt yapıyla çalışmaya devam eden Ahmet Sagat antrenmanda yer almadı. Antrenmandan önce futbolculardan Can Keleş ve Anfernee Dijksteel basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Can Keleş: "Kulüpten ayrılırsam Kocaelispor'a geleceğime dair söz vermiştim"

Transfer sürecine dair konuşan Can Keleş, "Geldiğim ilk günden itibaren herkes beni sıcak karşıladı. Adaptasyon sürecim fazla sürmedi. Çünkü burada aile ortamı var. Son maç az bir süre aldım. Ama ilerleyen maçlarda inşallah gerekeni yapıp takıma en iyi şekilde yardım edeceğim. Buraya transfer sürecimde ise çok teklif vardı. Önce takımda kalmayı düşünüyordum. Sonra Kocaelispor ile iletişime geçtikten sonra hocaya eğer kulüpten ayrılırsam Kocaelispor'a geleceğime dair bir söz verdim. Başkanın projesi de çok hoşuma gitti. Ondan dolayı bu adımı atmak istedim. Bir sene kiralık olarak buraya geldim" dedi.

"1-2 maç sonra yüzde yüze çıkacağım"

Kocaelispor taraftarının gösterdiği ilgiye ve beklentiye değinen Can Keleş, "Kocaeli büyük bir camia; taraftarlar olsun, hikayesi olsun çok büyük. Elimden gelenin en iyisini vereceğim. Umarım onları bu bir sene içinde çok mutlu ederim. Onlar beni sıcak sıcak karşıladı. Ben de onlara elimden gelen en üst seviyede ne yapabiliyorsam hepsini geri iade edeceğim. Kamp sürecinde ufak bir sakatlık geçirmiştim ama kendimi iyi hissediyorum. Yüzde yüz fitim. 1-2 maç sonra siz de göreceksiniz en üst seviyeye çıkacağım. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Onlar da mutlu olur, ben de mutlu olurum. Kocaeli güçlü bir taraftar kitlesine sahip. Her maç böyle gelip bize destek verirlerse biz de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Fenerbahçe maçında sahada savaşacağız"

Kaybedilen Samsunspor ve cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçıyla ilgili sorulara ise Keleş, "İlk maçı izlemiştim Trabzonspor'a karşıydı. Kocaelispor 90 dakika boyunca iyi bir maç sergilemişti. Son maçta da iyi bir performans sergiledik. Kırmızı karttan dolayı biraz defansif oynama mecburiyetinde kaldık ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hakemlere kötü bir şey söylemek istemiyorum ama yeri geldiği zaman bazı pozisyonlarda yanlış çalabiliyorlar. Bu maç da öyle bir maçtı. Ne yazık ki kaybettik ama iyi bir oyun sergiledik. Şimdi önümüzdeki maçta 3 puanı almak için savaşacağız. Şans da bize doğru dönerse 3 puanları da almaya başlayacağız. Ondan sonra her şey güzel şekilde olacak. Fenerbahçe büyük bir camia ama biz de büyük bir camiayız. Tabii ki 90 dakika heyecan dolu bir maç olacak. Elimizden geleni yapacağız. Sahada savaşacağız. Oraya kazanmaya gideceğiz" sözlerini kaydetti.

Dijksteel: "Moral ve motivasyon açısından iyi durumdayız"

Takım olarak iyi bir iletişime sahip olduklarının altını çizen Anfernee Dijksteel, "Hepimizin üzgün olduğunu söyleyebilirim. Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum ancak bu bize galibiyeti getirmedi. Biz yine çalışmaya devam edip bir sonraki maç için hazırlanıyoruz. Moral ve motivasyon açısından takımımız iyi durumda. Herkes bu maça odaklı. Tabii ki güçlü bir takım olduklarını biliyoruz ancak biz de elimizden gelenin en iyisini yaparak oradan bir şeyler almaya çalışıyoruz" dedi.

"Hocam nerede görev verirse orada oynarım"

Sağ bek oynamasına rağmen Samsunspor maçında stoper olarak görev yapmasıyla ilgili olarak Dijksteeel, "Geçmişte benim stoper olarak oynamışlığım da var. Ama tabii ki asıl mevkim sağ bek. Ama hocamız stoper olarak oynamamı söylerse ben tabii ki onu da yapacağım. ya buraya geleli neredeyse 3-4 hafta oldu ve bu süreç içerisinde arkadaşlarımla ya da ailemle ne zaman konuşsam burada güzel zaman geçirdiğimi söyledim. Futbolu burada bırakmam gerekirse bence bununla ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Can Keleş, Antrenman, Politika, kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor Fenerbahçe'ye Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Altın varaklı odadan cezaevine Suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda tutuklama kararı Altın varaklı odadan cezaevine! Suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’Aydın’ çağrısı: Seçimleri yenileyelim Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Aydın' çağrısı: Seçimleri yenileyelim
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
Adana’da uçuruma yuvarlanan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1092 yabancı suçlu yakalandı İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1092 yabancı suçlu yakalandı
Serdar Ali Çelikler’den henüz ikinci haftada Süper Lig için çok konuşulacak iddia Serdar Ali Çelikler'den henüz ikinci haftada Süper Lig için çok konuşulacak iddia

16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 19:55:22. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaelispor Fenerbahçe'ye Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.