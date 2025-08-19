Kocaelispor Fenerbahçe'ye Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'da moraller iyi. Oyunculardan Can Keleş, Fenerbahçe maçında savaşacaklarının altını çizdi. Anfernee Dijksteel ise hocası nerede görev verirse orada oynayacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, günü tek antrenmanla geçirdi. Alt yapıyla çalışmaya devam eden Ahmet Sagat antrenmanda yer almadı. Antrenmandan önce futbolculardan Can Keleş ve Anfernee Dijksteel basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Can Keleş: "Kulüpten ayrılırsam Kocaelispor'a geleceğime dair söz vermiştim"

Transfer sürecine dair konuşan Can Keleş, "Geldiğim ilk günden itibaren herkes beni sıcak karşıladı. Adaptasyon sürecim fazla sürmedi. Çünkü burada aile ortamı var. Son maç az bir süre aldım. Ama ilerleyen maçlarda inşallah gerekeni yapıp takıma en iyi şekilde yardım edeceğim. Buraya transfer sürecimde ise çok teklif vardı. Önce takımda kalmayı düşünüyordum. Sonra Kocaelispor ile iletişime geçtikten sonra hocaya eğer kulüpten ayrılırsam Kocaelispor'a geleceğime dair bir söz verdim. Başkanın projesi de çok hoşuma gitti. Ondan dolayı bu adımı atmak istedim. Bir sene kiralık olarak buraya geldim" dedi.

"1-2 maç sonra yüzde yüze çıkacağım"

Kocaelispor taraftarının gösterdiği ilgiye ve beklentiye değinen Can Keleş, "Kocaeli büyük bir camia; taraftarlar olsun, hikayesi olsun çok büyük. Elimden gelenin en iyisini vereceğim. Umarım onları bu bir sene içinde çok mutlu ederim. Onlar beni sıcak sıcak karşıladı. Ben de onlara elimden gelen en üst seviyede ne yapabiliyorsam hepsini geri iade edeceğim. Kamp sürecinde ufak bir sakatlık geçirmiştim ama kendimi iyi hissediyorum. Yüzde yüz fitim. 1-2 maç sonra siz de göreceksiniz en üst seviyeye çıkacağım. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Onlar da mutlu olur, ben de mutlu olurum. Kocaeli güçlü bir taraftar kitlesine sahip. Her maç böyle gelip bize destek verirlerse biz de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Fenerbahçe maçında sahada savaşacağız"

Kaybedilen Samsunspor ve cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçıyla ilgili sorulara ise Keleş, "İlk maçı izlemiştim Trabzonspor'a karşıydı. Kocaelispor 90 dakika boyunca iyi bir maç sergilemişti. Son maçta da iyi bir performans sergiledik. Kırmızı karttan dolayı biraz defansif oynama mecburiyetinde kaldık ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hakemlere kötü bir şey söylemek istemiyorum ama yeri geldiği zaman bazı pozisyonlarda yanlış çalabiliyorlar. Bu maç da öyle bir maçtı. Ne yazık ki kaybettik ama iyi bir oyun sergiledik. Şimdi önümüzdeki maçta 3 puanı almak için savaşacağız. Şans da bize doğru dönerse 3 puanları da almaya başlayacağız. Ondan sonra her şey güzel şekilde olacak. Fenerbahçe büyük bir camia ama biz de büyük bir camiayız. Tabii ki 90 dakika heyecan dolu bir maç olacak. Elimizden geleni yapacağız. Sahada savaşacağız. Oraya kazanmaya gideceğiz" sözlerini kaydetti.

Dijksteel: "Moral ve motivasyon açısından iyi durumdayız"

Takım olarak iyi bir iletişime sahip olduklarının altını çizen Anfernee Dijksteel, "Hepimizin üzgün olduğunu söyleyebilirim. Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum ancak bu bize galibiyeti getirmedi. Biz yine çalışmaya devam edip bir sonraki maç için hazırlanıyoruz. Moral ve motivasyon açısından takımımız iyi durumda. Herkes bu maça odaklı. Tabii ki güçlü bir takım olduklarını biliyoruz ancak biz de elimizden gelenin en iyisini yaparak oradan bir şeyler almaya çalışıyoruz" dedi.

"Hocam nerede görev verirse orada oynarım"

Sağ bek oynamasına rağmen Samsunspor maçında stoper olarak görev yapmasıyla ilgili olarak Dijksteeel, "Geçmişte benim stoper olarak oynamışlığım da var. Ama tabii ki asıl mevkim sağ bek. Ama hocamız stoper olarak oynamamı söylerse ben tabii ki onu da yapacağım. ya buraya geleli neredeyse 3-4 hafta oldu ve bu süreç içerisinde arkadaşlarımla ya da ailemle ne zaman konuşsam burada güzel zaman geçirdiğimi söyledim. Futbolu burada bırakmam gerekirse bence bununla ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kaydetti. - KOCAELİ