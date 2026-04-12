Kocaelispor, Galatasaray Maçı İçin RAMS Park'ta

SÜPER Lig'in 29'uncu haftasında lider Galatasaray'ın sahasında konuk edeceği Kocaelispor kafilesi kalabalık bir taraftar grubu ve araç konvoyu ile maçın oynanacağı RAMS Park'a geldi. Kocaelispor Başkanı Recep Durul da stada girişinde, "Hodri meydan burada futbolcularımız hazır gerekli mesajı sahada vereceğiz" dedi.

Deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları Süper Lig maçı için 51 otobüsle Kocaeli'den gelen 2400 kişilik taraftar grubu maçın oynanacağı RAMS Park'a ulaştı.

Konuk takım taraftarları tezahüratlarla stada girerken, Kocaelispor Başkanı Recep Durul da stada girişinde basın mensuplarının maç öncesi tezahüratlarla ilgili sorusu üzerine, "Hodri meydan burada futbolcularımız hazır gerekli mesajı sahada vereceğiz" şeklinde konuştu.