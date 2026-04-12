Kocaelispor, Galatasaray Maçı İçin RAMS Park'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaelispor, Galatasaray Maçı İçin RAMS Park'ta

12.04.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, Galatasaray ile oynayacağı maça 2400 taraftarıyla RAMS Park'a geldi. Başkan Durul, 'Hodri meydan' dedi.

SÜPER Lig'in 29'uncu haftasında lider Galatasaray'ın sahasında konuk edeceği Kocaelispor kafilesi kalabalık bir taraftar grubu ve araç konvoyu ile maçın oynanacağı RAMS Park'a geldi. Kocaelispor Başkanı Recep Durul da stada girişinde, "Hodri meydan burada futbolcularımız hazır gerekli mesajı sahada vereceğiz" dedi.

Deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları Süper Lig maçı için 51 otobüsle Kocaeli'den gelen 2400 kişilik taraftar grubu maçın oynanacağı RAMS Park'a ulaştı.

Konuk takım taraftarları tezahüratlarla stada girerken, Kocaelispor Başkanı Recep Durul da stada girişinde basın mensuplarının maç öncesi tezahüratlarla ilgili sorusu üzerine, "Hodri meydan burada futbolcularımız hazır gerekli mesajı sahada vereceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 20:05:01. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaelispor, Galatasaray Maçı İçin RAMS Park'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.