Kocaelispor, gol yollarında tutulamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaelispor, gol yollarında tutulamıyor

12.10.2022 11:29
Kocaelispor, gol yollarında tutulamıyor

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, 21 puan ve namağlup unvanıyla koruduğu lig ikinciliğinin yanı sıra attığı 20 golle de uzak ara en golcü takım konumunda bulunuyor.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, 21 puan ve namağlup unvanıyla koruduğu lig ikinciliğinin yanı sıra attığı 20 golle de uzak ara en golcü takım konumunda bulunuyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, attığı 20 golle ligin uzak ara en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor. Geride kalan 9 maçta 20 kez rakip fileleri sarsan yeşil-siyahlıların bu alandaki en yakın takipçisi 13 gol ile Sarıyer oldu. Körfez ekibinde geçtiğimiz sezon eleştiri oklarının hedefinde bulunan Samed Ali Kaya 5 gol ile en golcü oyuncu oldu. Kaya'yı 4'er golle yeni transferler Beykan Şimşek ve Tayfun Aydoğan izledi. Okan Eken de 3 kez gol sevinci yaşarken Cem Ekinci, Diogo Coelho, Cihat Çelik ve İlyas Kubilay Yavuz da 1'er kez gol atma başarısı gösterdi.

Öte yandan, ligde 9 maçta 6 galibiyet 3 beraberliği bulunan Kocaelispor, 21 puanla ligde ikincilik koltuğunda oturuyor. Lider İskenderun A.Ş.'nin 22 puana sahip olduğu ligde Kocaelispor ile namağlup unvanını koruyan bir diğer ekip ise 5 galibiyet 4 beraberlik alan ve 19 puanla üçüncü sırada bulunan Karacabey Belediye oldu. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı TFF 2. Lig ve 3. Lig yayın hakkı, Fuchs Sports Türkiye'nin oldu TFF 2. Lig ve 3. Lig yayın hakkı, Fuchs Sports Türkiye'nin oldu
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, gol yollarında tutulamıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:33 Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:22 Hatay'ın Samandağ Belediye'sine silahlı saldırı düzenlendi! Can kaybı yaşanmadı
16:17 Diyarbakır'da iki saat evini izledikleri adamı kurşun yağmuruna tuttular
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 18:29:51. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaelispor, gol yollarında tutulamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement