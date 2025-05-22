Kocaelispor İcra Takiplerini Kapatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaelispor İcra Takiplerini Kapatıyor

22.05.2025 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki tüm icra takip dosyalarını kapattı.

Kocaelispor'un icra takip dosyası başta olmak üzere, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde devam eden hiçbir icra takip dosyası kalmadığı açıklandı.

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç yaptığı açıklamada, "Camiamızın malumu olduğu üzere yaklaşık 22 yıldır kulübümüzün sırtında ciddi bir mali yük olan ve Türkiye Futbol Federasyonu gelirlerimizi almamızı engelleyen ilgili icra takip dosyası, başta Yönetim Kurulu Başkanımız Recep Durul olmak üzere yönetim kurulu üyelerimiz ve hukuk ekibimizin göstermiş olduğu özveri ile bugün itibarıyla kulübümüz lehine olmak üzere sona ermiştir" dedi.

"Kulübümüzün, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde devam eden hiçbir icra takip dosyası kalmamıştır"

Kulübün hukuki girişimleri emsal Yargıtay kararları ve bilirkişi raporları ile desteklendiğini belirten Genç, "Sonuç olarak 44 milyon TL'lik borç tutarı herhangi bir fiili ödeme yapmaksızın hükümsüz hale getirilmiştir. İlaveten, ilgili icra takip dosyasından sonra sırada olan ve yaklaşık 120 milyon TL'ye tekabül eden tüm sair icra takipleri de özverili pazarlık ve anlaşma süreçleri ile birlikte yaklaşık 30 milyon TL fiili ödeme 90 bin TL feragat suretiyle tamamen kapatılmıştır. Tüm kamuoyunun bildiği ilgili icra takip dosyası başta olmak üzere kulübümüzün, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde devam eden hiçbir icra takip dosyası kalmamıştır" diye konuştu.

Son olarak gelirlerden bahseden Genç, "Kulübümüzün, 2025/2026 futbol sezonu ve devamı kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde doğacak sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere isim hakkı, yayın geliri gibi tüm hak ve alacaklar yeni sezonda kulübümüze ödenecektir. Kulübümüzün sahada kazandığı şampiyonluk dışında aynı zamanda saha dışında kazanılmış olan bu hukuki zaferin de müjdesini tüm taraftarlarımızla paylaşmak isteriz" açıklamasında bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, kocaeli, Finans, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor İcra Takiplerini Kapatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ortaokul öğrencisi, 12 yaşındaki arkadaşını tüfekle bacağından vurdu Ortaokul öğrencisi, 12 yaşındaki arkadaşını tüfekle bacağından vurdu
Avrupa Parlamentosu’nda yolsuzluk soruşturması 5 milletvekilinin dokunulmazlığı tehlikede Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzluk soruşturması! 5 milletvekilinin dokunulmazlığı tehlikede
Galatasaray’da Derrick Köhn gelişmesi Almanya’dan açıklama var Galatasaray'da Derrick Köhn gelişmesi! Almanya'dan açıklama var
Gazze’ye giren insani yardımlar Filistinlilere ulaşmadı Gazze'ye giren insani yardımlar Filistinlilere ulaşmadı
Trump’ın ‘Altın Kubbe’si Çin’i alarma geçirdi: Uzayı askerileştirecek Trump’ın ‘Altın Kubbe’si Çin’i alarma geçirdi: Uzayı askerileştirecek
Havalimanında bir hayli eğlendi İrem Derici’den ilginç dans Havalimanında bir hayli eğlendi! İrem Derici'den ilginç dans
Tottenham, Manchester United’ı tek golle devirerek 41 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu Tottenham, Manchester United'ı tek golle devirerek 41 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu
Yüksek gerilim hattına temas eden inşaat işçisi hayatını kaybetti Yüksek gerilim hattına temas eden inşaat işçisi hayatını kaybetti
Netanyahu, Gazzelilerin sürgününü saldırıları sona erdirmek için şart koştu Netanyahu, Gazzelilerin sürgününü saldırıları sona erdirmek için şart koştu
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi Devlet memurluğu için 35 yaş sınırı aranacak TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Devlet memurluğu için 35 yaş sınırı aranacak
Edirne’de yangın paniği Vatandaşlar seferber oldu Edirne'de yangın paniği! Vatandaşlar seferber oldu

19:01
Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK’nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek
Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK'nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek
18:54
İBB’ye yönelik 3. dalga operasyonunda 13 tutuklama
İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonunda 13 tutuklama
18:24
Putin’den Ukrayna sınırında “tampon bölge“ talimatı
Putin'den Ukrayna sınırında "tampon bölge" talimatı
17:05
14 yaşındaki lise öğrencisi başından vurulmuş halde bulundu
14 yaşındaki lise öğrencisi başından vurulmuş halde bulundu
15:58
Yeni kredi destek paketi geliyor Erdoğan, ’’Bu adımı atmaya mecburuz’’ diyerek duyurdu
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, ''Bu adımı atmaya mecburuz'' diyerek duyurdu
09:46
Öğretmenin ’Karabaş’ dediği başörtülü öğrencinin hayatı kabusa döndü
Öğretmenin 'Karabaş' dediği başörtülü öğrencinin hayatı kabusa döndü
09:17
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti
09:04
Biden’ın kaç aylık ömrü kaldı Eski Beyaz Saray doktoru konuştu
Biden'ın kaç aylık ömrü kaldı? Eski Beyaz Saray doktoru konuştu
08:36
Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor
Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor
08:29
Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
08:09
“Nehirde çırpınan birini gördüm“ ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Nehirde çırpınan birini gördüm" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 20:08:01. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaelispor İcra Takiplerini Kapatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.