Kocaelispor, İstanbulspor\'a Hazırlanıyor

Spor

Kocaelispor'un sol beki Yunus Emre Gedik, pazartesi akşamı İstanbulspor ile mücadele dozu yüksek bir maç oynayacakları belirterek, "Gereken puanı alıp yola devam edeceğiz" dedi. Gedik, şampiyonluk hedefine ilişkin ise "Her gece şampiyonluğu, şampiyonluk maçını, kutlamaları ve taraftarın atmosferini düşünüyorum. Beni çok heyecanlandırıyor" diye konuştu.

Trendyol 1.Lig'de 9 puan farkla liderlik koltuğunda bulunan Kocaelispor, 3 Mart Pazartesi akşamı İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın genç ve etkili isimlerinden Yunus Emre Gedik ve Josip Vukovic, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Liderliği sürdürmek istediklerinin altını çizerek konuşmaya başlayan Gedik, ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarına dikkat çekti. Gidişatlarının iyi olduğunu dile getiren Gedik, "Ne olursa olsun kaybetmiyoruz, kazanıyoruz. Gol yememe gibi alışkanlığımız, kültürümüz oluştu. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Kupada maçımızı iyi bitirdik, ligde de aynı şekilde devam ediyoruz" dedi.

"Mücadele dozu ve oyun gücü yüksek maç bizi bekliyor"

38 haftalık maratonun 27. haftasını da kayıpsız geçmek istediklerini vurgulayan ve İstanbulspor ile oynayacakları karşılaşmaya değinen Gedik, "Önümüzde zor bir maç var. Her maç olduğu gibi yine sahaya 3 puan parolasıyla çıkacağız. Çünkü bizim hedeflerimiz var. Bunu gerçekleştirmek için 3 puana ihtiyacımız var. Herkes de bunun bilincinde. Her zamankinden daha fazla çalışıyoruz, daha fazla istiyoruz. 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Köklü camiaların mücadelesi olacak. Onlar da iyi futbol oynamaya çalışan bir takım. Biz de öyleyiz. Mücadele dozu yüksek, oyun gücünün de yüksek olacağı bir maç bizi bekliyor ama biz gereken puanı alıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Aramızda güzel rekabet var"

Muharrem Cinan ile girdiği forma rekabetiyle ilgili soruyu da samimiyetiyle yanıtlayan Yunus Emre Gedik, "Aramızda güzel bir rekabet var. Bunu sezon başında da söylemiştim. 'Rekabet hem bizi hem de takımı ileri seviyeye götürecek' demiştim. Bizim aramızdaki rekabet de öyle. İyi bir arkadaşlığımız, saha içinde iyi bir rekabetimiz var, herkesin olduğu gibi. Önce kendimiz için, sonra takım için oynuyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmak istiyoruz. Tabii ki hocamızın tercihi; kimi oynatırsa elinden gelenin iyisini yapmaya çalışıyor. Saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.

"Her gece şampiyonluğu düşünüyorum"

Sezon sonuna dair de değerlendirme yapan Gedik, şampiyonluk hedefine ilişkin ise, "İlk şampiyonluğum olacak. Bunun için çok mutluyum. İnşallah şampiyonluk bana burada nasip olacak. Her gece şampiyonluğu düşünüyorum. Şampiyonluk maçını, taraftarın atmosferini, kutlamaları gerçekten sürekli aklıma getiriyorum ve beni çok heyecanlandırıyor. İnşallah ilk şampiyonluğumu burada yaşayacağım" sözlerini kaydetti.

Vukovic: "Ciddiye alınması gereken bir rakip"

Takımın başarılı orta saha oyuncusu Josip Vukovic de, İstanbulspor ile oynanacak karşılaşmayı değerlendirdi. Vukovic, "Sezon başında onlar da ligin üst sıralarında mücadele etti. Şu anda çok aşağıda sayılmazlar. Ciddiye alınması gereken bir rakip. Biz de ciddiyetin farkındayız" dedi.

"Kaleye yakın olduğumda daha iyi hissediyorum"

Orta sahada her pozisyonda oynayabileceğine dikkat çeken Vukovic, "Önceki röportajlarımızda söylediğim gibi, ben orta sahada her pozisyonda, her yerde oynayabiliyorum. Sezon başında daha farklı bir role sahiptim. Şimdi daha farklı bir role sahibim. Bu süreç içinde çok farklı hocalarla çalıştım. Böyle olunca her hocanın bir oyuncuyu değerlendirmek adına farklı bir fikri oluyor. Hocamız da beni 8 numara pozisyonunda düşündü. Şunu söyleyebilirim; kaleye daha yakın olduğumda kendimi daha iyi hissediyorum. Siz de bunu görmüşsünüzdür. Bu şekilde gol de attım ama ilk başta söylediğim gibi benim için orta sahadaki herhangi bir pozisyon sorun değil" şeklinde konuştu. - KOCAELİ