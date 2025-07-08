Kocaelispor Joseph Nonge Boende ile Anlaştı

KOCAELİSPOR, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Joseph Nonge Boende ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Joseph Nonge Boende'nin transferi konusunda kulübü Juventus ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Körfez Burunga Tesisleri'nde Boende kendini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama ise şu şekilde: "Joseph Nonge Boende ile kulübümüz arasında 2027-2028 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır."